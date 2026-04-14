Мінус сотні гривень: у "Сільпо" обвал цін на посуд, на які товари "зрізали" понад 50%

У мережі супермаркетів "Сільпо" часто діють акції пропозиції. Зараз, наприклад, з великою знижкою можна придбати не лише харчові продукти, а й популярні товари для дому.

"Телеграф" розповідає про те, що зараз можна купити менше, ніж за пів ціни. Йдеться про тарілки та контейнери для зберігання харчових продуктів:

Набір контейнерів "Sp Berner" (17 шт) — 269 гривень замість 699 (знижка 62%);

Супова тарілка "Luminarc Arcopal Zelie" 20 см (1 шт) — 29 гривень замість 69 (знижка 57%);

Тарілка обідня "Luminarc Arcopal Zelie" 25 см (1 шт) — 29 гривень замість 69 (знижка 57%);

Тарілка десертна Luminarc Arcopal Zelie 18 см (1 шт) — 29 гривень замість 69 (знижка 57%);

Тарілка супова "Arcopal Zelie" 16 см (1 шт) — 29 гривень замість 69 (знижка 57%).

Знижки в Сільпо

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

