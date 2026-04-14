Мінус сотні гривень: у "Сільпо" обвал цін на посуд, на які товари "зрізали" понад 50%
Існує кілька причин, чому товари продають дешевше
У мережі супермаркетів "Сільпо" часто діють акції пропозиції. Зараз, наприклад, з великою знижкою можна придбати не лише харчові продукти, а й популярні товари для дому.
"Телеграф" розповідає про те, що зараз можна купити менше, ніж за пів ціни. Йдеться про тарілки та контейнери для зберігання харчових продуктів:
- Набір контейнерів "Sp Berner" (17 шт) — 269 гривень замість 699 (знижка 62%);
- Супова тарілка "Luminarc Arcopal Zelie" 20 см (1 шт) — 29 гривень замість 69 (знижка 57%);
- Тарілка обідня "Luminarc Arcopal Zelie" 25 см (1 шт) — 29 гривень замість 69 (знижка 57%);
- Тарілка десертна Luminarc Arcopal Zelie 18 см (1 шт) — 29 гривень замість 69 (знижка 57%);
- Тарілка супова "Arcopal Zelie" 16 см (1 шт) — 29 гривень замість 69 (знижка 57%).
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
