Чай, тунець і масло зі знижками понад 50%: які продукти у "Сільпо" продають удвічі дешевше

Найбільше зекономити вдасться на вершковому маслі

У мережі супермаркетів "Сільпо" діє вигідна акція на продукти власних марок, яка триватиме до 19 квітня. Покупців тішать знижки від 50% і більше, що дозволяє суттєво зекономити на щоденних покупках.

Особливо привабливими є пропозиції на чай, консерви та спеції. "Телеграф" дізнався, на що саме діють знижки, взявши дані з "GoToShop".

Серед акційних товарів:

Чай зелений "Премія" Манго — 39.99 грн (було 90.49 грн, знижка -56%, економія 50.50 грн);

Тунець "Премія" в олії, 160 г — 79.99 грн (було 179 грн, знижка -56%, економія 99.01 грн);

Горіх мускатний мелений PREMIA — 11.99 грн (було 25.99 грн, знижка -54%, економія 14 грн);

Чай чорний "Премія" Малинова феєрія — 41.99 грн (було 90.49 грн, знижка -54%, економія 48.50 грн);

Тунець "Премія" у власному соку, 160 г — 79.99 грн (було 169 грн, знижка -53%, економія 89.01 грн);

Серед найвигідніших пропозицій також є суміш перців горошком PREMIA: її ціна знижена з 38,99 грн до 18,99 грн. Економія становить 20 грн, або 52%. Аналогічна знижка діє і на подрібнену суміш перців — також мінус 20 грн від початкової вартості.

Любителям чаю варто звернути увагу на чорний чай "Премія" Тропік у пірамідках. Замість 90,49 грн він коштує 42,99 грн. Це дозволяє зекономити 47,50 грн (53%). Ще одна вигідна пропозиція — цейлонський чорний чай PREMIA, який подешевшав із 60,99 грн до 29,99 грн, тож економія складе 31 грн (51%).

Не обійшлося і без знижок на базові продукти: масло солодковершкове Feels good продається за 99 грн замість 199 грн. Таким чином, покупці економлять одразу 100 грн, що становить 51%.

Знижки протримаються до 19 квітня.

