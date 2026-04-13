Знижка не менше 40%: у "Сільпо" діють приємні акції на молочні продукти

Найвигідніше купувати один з видів сиру

У "Сільпо" діють помітні знижки на молочну продукцію, які можуть приємно здивувати навіть тих, хто зазвичай не стежить за акціями.

Серед пропозицій є як щоденні базові продукти, так і більш "делікатесні" позиції, і частина цін зараз знижена майже вдвічі. Список написав "Телеграф".

Нижче добірка товарів зі знижками:

Яготинські вершки ультрапастеризовані 10% (500 г) — 49.99 грн , було 82.99 грн ( -40% , економія 33.00 грн)

Сир плавлений "Ферма Дружба" 35% (70 г) — 15.99 грн , було 30.59 грн ( -48% , економія 14.60 грн)

Масло солодковершкове Feels good 82% (200 г) — 99.00 грн , було 199.00 грн ( -50% , економія 100.00 грн)

Сир Paturages Comtois Брі 60% (200 г) — 249.00 грн , було 459.00 грн ( -46% , економія 210.00 грн)

Крем-сир Philadelphia оригінальний 61% (200 г) — 149.00 грн , було 259.00 грн ( -42% , економія 110.00 грн)

Сир Jаger "Моцарела" 45% (125 г) — 42.99 грн , було 73.99 грн ( -42% , економія 31.00 грн)

Сир Bonfetto Сулугуні 45% (180 г) — 49.99 грн , було 86.99 грн ( -43% , економія 37.00 грн)

Сир Deli Q Daily Гауда 48% слайси (500 г) — 219.00 грн, було 399.00 грн (-45%, економія 180.00 грн)

Знижки на молочку в "Сільпо". Фото: "Телеграф"

Зекономити на продуктах можна до 15 квітня.

Знижки на молочку в "Сільпо". Інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

