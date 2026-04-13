Знижка не менше 40%: у "Сільпо" діють приємні акції на молочні продукти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найвигідніше купувати один з видів сиру
У "Сільпо" діють помітні знижки на молочну продукцію, які можуть приємно здивувати навіть тих, хто зазвичай не стежить за акціями.
Серед пропозицій є як щоденні базові продукти, так і більш "делікатесні" позиції, і частина цін зараз знижена майже вдвічі. Список написав "Телеграф".
Нижче добірка товарів зі знижками:
- Яготинські вершки ультрапастеризовані 10% (500 г) — 49.99 грн, було 82.99 грн (-40%, економія 33.00 грн)
- Сир плавлений "Ферма Дружба" 35% (70 г) — 15.99 грн, було 30.59 грн (-48%, економія 14.60 грн)
- Масло солодковершкове Feels good 82% (200 г) — 99.00 грн, було 199.00 грн (-50%, економія 100.00 грн)
- Сир Paturages Comtois Брі 60% (200 г) — 249.00 грн, було 459.00 грн (-46%, економія 210.00 грн)
- Крем-сир Philadelphia оригінальний 61% (200 г) — 149.00 грн, було 259.00 грн (-42%, економія 110.00 грн)
- Сир Jаger "Моцарела" 45% (125 г) — 42.99 грн, було 73.99 грн (-42%, економія 31.00 грн)
- Сир Bonfetto Сулугуні 45% (180 г) — 49.99 грн, було 86.99 грн (-43%, економія 37.00 грн)
- Сир Deli Q Daily Гауда 48% слайси (500 г) — 219.00 грн, було 399.00 грн (-45%, економія 180.00 грн)
Зекономити на продуктах можна до 15 квітня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "АТБ" діють акції на шоколад та чипси. Знижки сягають до 50%.