Минус сотни гривен: в "Сильпо" обвал цен на посуду, на какие товары "срезали" более 50%
Существует несколько причин, почему товары продают дешевле
В сети супермаркетов "Сильпо" часто действуют акционные предложения. Сейчас, например, с большой скидкой можно приобрести не только продукты питания, но и популярные товары для дома.
"Телеграф" рассказывает о том, что сейчас можно купить меньше, чем за полцены. Речь идет о тарелках и контейнерах для хранения пищевых продуктов:
- Набор контейнеров "Sp Berner" (17 шт) — 269 гривен вместо 699 (скидка 62%);
- Суповая тарелка "Luminarc Arcopal Zelie" 20 см (1 шт) — 29 гривен вместо 69 (скидка 57%);
- Тарелка обеденная "Luminarc Arcopal Zelie" 25 см (1 шт) — 29 гривен вместо 69 (скидка 57%);
- Тарелка десертная "Luminarc Arcopal Zelie" 18 см (1 шт) — 29 гривен вместо 69 (скидка 57%);
- Тарелка суповая "Arcopal Zelie" 16 см (1 шт) — 29 гривен вместо 69 (скидка 57%).
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.
