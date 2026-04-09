Економія місцями до 485 гривень: у "АТБ" різко впали ціни на каву та чай відомих брендів

"Жовті" цінники на частину кави та чаю повісили до 14 квітня

Мережа "АТБ" запустила нову хвилю акцій на популярні напої — каву та чай. Знижки діятимуть ще доволі довго й охоплюють одразу кілька відомих брендів, тож покупці можуть суттєво зекономити.

Які саме товари подешевшали найбільше і до якого числа діють знижки

Найпомітніше подешевшала кава Jacobs Monarch у розчинному форматі 190 г — її ціна знизилася майже вдвічі, до 267,90 гривень замість 536 гривень. Це одна з найбільших знижок акційного тижня — мінус 50%.

Також суттєво впала вартість інших позицій Jacobs: кава в зернах 1 кг коштує 649,90 гривень замість 1135 гривень, мелена Espresso 230 г — 139,90 гривень замість 244 гривень, а розчинна 200 г — 279,90 гривень замість 487 гривень. На каві в зернах можна буде найбільше зекономити — 485 гривень.

Знижки на чай та каву в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Не залишилася осторонь і Nescafe Gold: упаковка 200 г тепер коштує 305,90 гривень замість 470,90 гривень, а більша — 280 г — 413,50 гривень замість 636,50 гривень.

Також у переліку акцій — Ambassador Premium 200 г, який подешевшав на 43% до 269,90 гривень.

Серед чаю вигідні пропозиції також помітні: Hyleys "Англійський Королівський" 100 г подешевшав на 44% і коштує 73,50 гривень. Чай Ahmad Tea та "Мономах" також беруть участь в акції зі знижками близько 35%.

Зазначимо, що знижки діятимуть до 14 квітня.

Знижки на каву та чай в "АТБ" до 14 квітня. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

