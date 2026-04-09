Шоколад і чипси зі знижками до 50%: нові акції в "АТБ"

"Жовті" цінники діятимуть ще 5 днів

У супермаркетах "АТБ" з’явилися нові знижки, які особливо зацікавлять любителів солодкого та перекусів. Популярні шоколадки та снеки подешевшали одразу на десятки відсотків.

Деякі позиції втратили майже половину вартості, тож покупцям варто звернути увагу на "жовті" цінники до 14 квітня.

Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали майже вдвічі: на які товари діють акції цього тижня".

Найбільше подешевшав шоколад Roshen Lacmi у різних варіаціях — з арахісом, мигдалем та полуницею (упаковки 275–295 г). Його ціна знизилася майже вдвічі — до 97,90 гривень замість близько 197 гривень. Це максимальна знижка серед кондитерських товарів цього тижня — мінус 50%.

Знижки на шоколад в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Також у списку вигідних пропозицій шоколад Millennium (100 г у різних смаках), який тепер коштує 58,90 гривень замість майже 99 гривень, знижка близько 40%.

Серед снеків помітно подешевшали чипси CHIPSTERS (110 г) — до 29,90 гривень замість 55 гривень, а також Pringles (165 г), які тепер коштують 98,90 гривень замість 164,90 гривень. Не залишилися без акцій і сухарики Flint — їхня ціна знизилася до 16,90 гривень.

Окрім цього, подешевшали на 33% батончики "Своя Лінія" вагою 102 г (з арахісом або кокосом) — ціна впала до 19,90 гривень. Також дешевше продається печиво Oreo (176 г): його ціна знизилася до 52,90 гривень замість 79,40 гривень.

Скільки можна заощадити на солодкому та чипсах в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на якій побутовій хімії та засобах для гігієни можна заощадити до 150 гривень в "АТБ".