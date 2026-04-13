Скидка не менее 40%: в "Сильпо" действуют приятные акции на молочные продукты
Выгоднее всего покупать один из видов сыра
В "Сильпо" действуют заметные скидки на молочную продукцию, которые могут приятно удивить даже тех, кто обычно не следит за акциями.
Среди предложений есть как ежедневные базовые продукты, так и более деликатесные позиции, и часть цен сейчас снижена почти вдвое. Список написал "Телеграф".
Ниже подборка товаров со скидками:
- Яготинские сливки ультрапастеризованные 10% (500 г) — 49.99 грн, было 82.99 грн (-40%, экономия 33.00 грн)
- Сыр плавленый "Ферма Дружба" 35% (70 г) — 15.99 грн, было 30.59 грн (-48%, экономия 14.60 грн)
- Масло сладкосливочное Feels good 82% (200 г) — 99.00 грн, было 199.00 грн (-50%, экономия 100.00 грн)
- Сыр Paturages Comtois Бри 60% (200 г) — 249.00 грн, было 459.00 грн (-46%, экономия 210.00 грн)
- Крем-сыр Philadelphia оригинальный 61% (200 г) — 149.00 грн, было 259.00 грн (-42%, экономия 110.00 грн)
- Сыр Jаger "Моцарелла" 45% (125 г) — 42.99 грн, было 73.99 грн (-42%, экономия 31.00 грн)
- Сыр Bonfetto Сулугуни 45% (180 г) — 49.99 грн, было 86.99 грн (-43%, экономия 37.00 грн)
- Сыр Deli Q Daily Гауда 48% слайсы (500 г) — 219.00 грн, было 399.00 грн (-45%, экономия 180.00 грн)
Сэкономить на продуктах можно до 15 апреля.
