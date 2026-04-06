У "АТБ" обвал цін на популярну каву: можна зекономити майже 300 гривень на упаковці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Акція діятиме до 8 квітня 2026 року
У мережі супермаркетів "АТБ" прямо зараз (6 квітня 2026 року) "зрізали" ціни на популярну каву. Лише на 1 упаковці можна заощаджувати сотні гривень.
"Телеграф" розповідає про вигідну пропозицію. Йдеться про розчинну каву Jacobs.
Наразі упаковка (280 г) коштує 399 гривень замість 681 — знижка становить 41% (економія 282 гривні). Акція діятиме до 8 квітня 2026 року.
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
