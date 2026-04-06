Паски в "АТБ" Дніпра та Києва відрізняються в ціні: чому так (фото)

Відповідь може вас здивувати

Напередодні Великодніх свят українці традиційно штурмують супермаркети у пошуках головного символу свята. Соціальні мережі вже заповнили фото з цінниками на паски в мережі "АТБ" у Києві. Проте є суттєва різниця у вартості святкової випічки в Києві та Дніпрі.

"Телеграф" розібрався, чому ціни на, здавалося б, схожі продукти відрізняються. Деталі читайте у матеріалі.

У київських супермаркетах "АТБ" основний асортимент представлений такими брендами, як "Київхліб", "Кулиничі" та "Цар хліб". Найдешевший варіант у столиці — маленький кекс "Святковий" від ТМ "Кулиничі" за 32,90 грн

Середня паска від "Київхліба" (300 г) обійдеться у 61,90 грн. Преміальна сирна паска від бренду "Цар хліб" вартує 97,90 грн.

Ціни в столиці тримаються в середньому діапазоні, оскільки конкуренція між великими пекарнями висока, а логістика в межах регіону налагоджена роками.

Яка ситуація у Дніпрі

У Дніпрі ситуація дещо інша. Тут на полицях панує місцевий фаворит — Дніпровський хлібозавод №9. Маленький кекс "Святковий" від місцевого заводу коштує всього 21,90 грн, що майже на 10 гривень дешевше за найпростіший київський варіант.

Великодні паски в мережі магазинів "АТБ" у Дніпрі

Водночас дніпрянам пропонують і дорожчу випічку. Бездріжджова сирна паска від того ж 9-го хлібозаводу коштує 117,60 грн. Це дорожче за топові позиції в Києві.

В чому різниця

Головна причина криється не в "жадібності" торгових мереж, а в локальних виробниках. Супермаркети намагаються співпрацювати з місцевими хлібозаводами. Для Дніпра це Хлібозавод №9, для Києва — "Київхліб". Відсутність витрат на дальні перевезення дозволяє тримати низьку ціну на масові позиції.

Кожен завод має свою рецептуру. Наприклад, сирна бездріжджова паска в Дніпрі за 117 грн позиціонується як крафтовий продукт з дорожчими інгредієнтами, тоді як київські аналоги можуть мати інший склад або вагу.

