Легендарного тренера Луческу лікують у сумнівній лікарні

Михайло Корнілов
Мірча Луческу Новина оновлена 06 квітня 2026, 13:05
Мірча Луческу. Фото Getty Images

Дикторові не сподобалося, як виглядає медичний заклад

Відомий румунський коментатор Богдан Космеску різко розкритикував зовнішній вигляд Університетської лікарні Бухареста (Румунія). Там зараз перебуває на лікуванні 80-річний екстренер "Динамо" та "Шахтаря" Мірча Луческу.

Що потрібно знати

  • Луческу перебуває при смерті
  • Космеску вважає, що влада Румунії має більше вкладати коштів у лікарні

Відповідний коментар Космеску наводить golazo.ro. За його словами, зовнішній вигляд медичного закладу бажає кращого.

Це неможливо! Ми можемо дозволити собі будь-які дурниці з грошима, але лікарні ми не будуємо.

Для одужання психіка відіграє надзвичайно важливу роль.

Коли ти приходиш до лікарні й бачиш, що вона так виглядає…

Богдан Космеську

Університетська лікарня Бухареста
Університетська лікарня Бухареста/Фото: golazo.ro
Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії.

Цього дня у лікарні була помічена родина великого тренера, зокрема його дружина Неллі. Резван Луческу, син Мірчі, головний тренер грецького ПАОКу прилетів до Бухаресту на приватному літаку.

