Легендарного тренера Луческу лікують у сумнівній лікарні
Дикторові не сподобалося, як виглядає медичний заклад
Відомий румунський коментатор Богдан Космеску різко розкритикував зовнішній вигляд Університетської лікарні Бухареста (Румунія). Там зараз перебуває на лікуванні 80-річний екстренер "Динамо" та "Шахтаря" Мірча Луческу.
Луческу перебуває при смерті
- Космеску вважає, що влада Румунії має більше вкладати коштів у лікарні
Відповідний коментар Космеску наводить golazo.ro. За його словами, зовнішній вигляд медичного закладу бажає кращого.
Це неможливо! Ми можемо дозволити собі будь-які дурниці з грошима, але лікарні ми не будуємо.
Для одужання психіка відіграє надзвичайно важливу роль.
Коли ти приходиш до лікарні й бачиш, що вона так виглядає…
Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії.
Цього дня у лікарні була помічена родина великого тренера, зокрема його дружина Неллі. Резван Луческу, син Мірчі, головний тренер грецького ПАОКу прилетів до Бухаресту на приватному літаку.