Паски в "АТБ" Днепра и Киева отличаются в цене: почему так (фото)

В канун Пасхальных праздников украинцы традиционно штурмуют супермаркеты в поисках главного символа праздника. Социальные сети уже заполнили фото с ценниками на паски в сети "АТБ" в Киеве. Однако существенная разница в стоимости праздничной выпечки в Киеве и Днепре.

В киевских супермаркетах "АТБ" основной ассортимент представлен такими брендами, как "Киевхлеб", "Кулиничи" и "Царь хлеб". Самый дешевый вариант в столице – маленький кекс "Праздничный" от ТМ "Кулиничи" за 32,90 грн

Средний кулич от "Киевхлеба" (300 г) обойдется в 61,90 грн. Премиальная творожная паска от бренда "Царь хлеб" стоит 97,90 грн.

Цены в столице держатся в среднем диапазоне, поскольку конкуренция между крупными пекарнями высока, а логистика в пределах региона налажена годами.

Какая ситуация в Днепре

В Днепре ситуация несколько иная. Здесь на полках царит местный фаворит — Днепровский хлебозавод №9. Маленький кекс "Праздничный" от местного завода стоит всего 21,90 грн, что почти на 10 гривен дешевле самого простого киевского варианта.

Пасхальные паски в сети магазинов "АТБ" в Днепре

В то же время днепрянам предлагают и более дорогую выпечку. Бесдрожжевая творожная паска от того же 9-го хлебозавода стоит 117,60 грн. Это дороже топовых позиций в Киеве.

В чем разница

Главная причина кроется не в "алчности" торговых сетей, а в локальных производителях. Супермаркеты пытаются сотрудничать с местными хлебозаводами. Для Днепра это Хлебозавод №9, для Киева — "Киевхлеб". Отсутствие затрат на дальнюю перевозку позволяет держать низкую цену на массовые позиции.

Каждый завод имеет свою рецептуру. Например, творожная дрожжевая паска в Днепре за 117 грн позиционируется как крафтовый продукт с более дорогими ингредиентами, тогда как киевские аналоги могут иметь другой состав или вес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Киеве колеблются цены перед Пасхой.