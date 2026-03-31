Однакові паски в "Сільпо" та Le Silpo продають за різними цінами: в чому секрет (фото)

Причина може здивувати

Напередодні Великодня соцмережі вибухнули обговоренням незвичного продукту від популярної мережі супермаркетів. Мова йде за "Верхівки" від паски.

Покупці помітили, що ідентичний на перший погляд товар у звичайному "Сільпо" та делікатес-маркеті Le Silpo має суттєву різницю в ціні. "Телеграф" вирішив розібратися, чи є за що переплачувати, та чим відрізняється "преміальна" верхівка від "масової".

Цінове питання

Різниця в ціні справді відчутна:

У звичайному "Сільпо" "Верхівка паски" (125 г) коштує 54.99 грн.

У Le Silpo аналогічний товар з позначкою "LS" продається за 74.99 грн.

Верхівка пасок в Le Silpo

Фактична різниця становить 20 гривень за один і той самий об’єм продукту.

Чи є різниця у складі та вазі верхівок паски

Ми детально порівняли етикетки обох продуктів і виявили, що за всіма технічними характеристиками вони фактично є близнюками. Вага в обох випадках абсолютно ідентична і становить 125 грамів, а зовнішній вигляд кексів з їхньою глазур’ю та кольоровою кондитерською посипкою не має жодних візуальних відмінностей.

Єдиною очевидною різницею став дизайн упаковки: якщо у звичайному "Сільпо" покупців зустрічає яскрава фіолетова листівка з грайливим закликом "Кусайте за бочок!", то в Le Silpo обрали більш стриманий стиль із лаконічною білою етикеткою та класичним шрифтом.

Проте детальний аналіз інгредієнтів підтвердив, що склад продуктів повністю збігається. В обох рецептурах використовується борошно пшеничне вищого сорту, сушені родзинки, маргарин, дріжджі та рафінована соняшникова олія, а енергетична цінність в обох мережах становить рівно 380 ккал на 100 грамів продукту.

Що кажуть покупці

Думки споживачів у коментарях розділилися, але більшість схиляється до того, що різниця — лише в брендінгу.

