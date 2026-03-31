Тривожні прогнози для двох областей: чи реальна загроза ударів по системах водопостачання

Повідомлення прокоментував військовий експерт

Деякі Telegram-канали попередили українців про ймовірний удар РФ по системах водопостачання і каналізації у Кропивницькому і на Дніпропетровщині. Атаку на ці обʼєкти росіяни нібито планують здійснити за допомогою БпЛА.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень і військового експерта Олександра Мусієнка, попередженнями Telegram-каналів не варто нехтувати.

Попередження про атаку по обʼєктах водопостачання та водовідведення

У мережі зʼявилися повідомлення про те, що ворог запланував завдання удару за допомогою БпЛА типу Shahed або його аналогів по насосних станціях водопостачання та водоочисним спорудам. Атака, по інформації пабликів, має відбутися в районі Кропивницького та Кіровоградської області в цілому, а також на території Дніпропетровщини.

Відомий волонтер з Дніпра Тимофій Потеряйло на псевдо "Кучер" додав, що загроза є підвищеною для Кривого Рогу, Жовтих Вод, Дніпра, Камʼянського та селища Аули.

Росія обирає нові цілі для ударів

Олександр Мусієнко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" нагадав, що президент України Володимир Зеленський вже попереджав про підготовку росіянами ударів по водопостачанню та каналізації. Москва продовжує шукати шляхи, щоб спричинити максимальні збитки для цивільної інфраструктури та ускладнити життя мирних мешканців тилу.

"Мета ворога залишається незмінною. Вони фактично ведуть війну геноцидного типу, мета якої серед іншого полягає в тому, щоб позбавити людей базових нормальних умов, які потрібні для існування і нормального життя", – каже експерт.

Після атак по енергетиці та теплопостачанню Росія може готувати новий етап та спрямувати удари на водопостачання, каналізацію тощо. Із завершенням опалювального сезону ворог може переорієнтуватися на воду.

"За повідомленнями Нафтогазу України ворог завдавав ударів і по наших об'єктах, які видобувають газ. І тут теж виникали складнощі, вони і тут били", – каже Мусієнко.

Він додав, що в полі зору Росії також перебувають логістика і залізниця. Іноді росіяни цілеспрямовано атакують рухомий склад пасажирських перевезень та локомотивні депо. Саме це він вважає одними з пріоритетних цілей Росії на найближчий час.

Чи варто вірити попередженням з телеграм-каналів

"Що стосується повідомлень, які з'являються в телеграм-каналах, можу сказати, що іноді вони дійсно підтверджуються надалі реальними фактами. Однак разом з тим все ж таки потрібно дослухатися до офіційної інформації", – зазначає експерт.

На його думку, потрібно розуміти, з ким ми маємо справу. Ворог не зупиняється ні перед чим, для нього немає жодних законів міжнародного права, гуманітарного права і взагалі базових норм моралі.

"Тому треба бути готовими і в першу чергу дослухатися до офіційних повідомлень. Адже президент України останнім часом часто попереджає про те, що найближчим часом може бути атака, і про цілі, які ворог обирає", – резюмував він.

Раніше очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин розповів, що росіяни змінюють тактику своїх ударів. Своєю чергою, Україна будує об’єкти захисту для інфраструктури водопостачання.