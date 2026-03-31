"Дякуємо за мільйони на дрони": Міноборони "рознесло" росіянку Клаву Коку в Threads

Росіянку "розпекли" після єдиного допису

Поки російська співачка Клава Кока, яка мовчить про війну і виступала в окупованому Криму, намагалась невимушено пожартувати про "двіжуху" в Threads, українці швидко перетворили її пост на майданчик для жорсткого тролінгу. Замість лайків — хвиля сарказму і насмішок, де їй "дякували" за вигадані донати на ЗСУ і навіть участь у спецопераціях.

"Вспомнила пароль от тредс…. А тут оказывается движуха у вас" — написала вона. На неї й справді чекала "двіжуха".

Під дописом миттєво з’явилися коментарі, які складно назвати дружніми. Один із найяскравіших — від акаунта, що належить Міністерству оборони України. Там росіянці "подякували" за… допомогу ЗСУ.

"Клавочка, дякуємо вам за ваш внесок, раді вас вітати! Вчергове дякуємо за передані мільйони на закупівлю далекобійних дронів, що летять на Ленінградську область. І за координати військових обʼєктів у вашому рідному Єкатіржнбургє, туди ми теж готуємо сюрпризи. Доземний уклін та подяка за співпрацю!" — йдеться у коментарі

Інші користувачі підхопили тон. Мовляв, її "донат" допоміг у проведенні операції "Павутина", а також вона нібито "надала приміщення для зберігання дронів". Очевидно, що все це — чистий тролінг.

"Так, дякую що допомагаєте робити двіжуху на росіі! Ваш донат на ЗСУ став великою допомогою у операції Павутина";

"Спасибо за ваш вклад в размере 15 млн рублей для организации операции "Паутина". Также от имени всей Службы Безопасности Украины благодарим вас за предоставленные помещения для хранения дронов! Без вас эта операция была бы невозможна!".

Найбільш неочікуваний "панч" прилетів від ще одного прихильника "руского міра" — Миколи Баскова. Він залишив короткий коментар: "Забудь обратно".

Микола Басков тролить Клаву Коку. Фото: threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці жорстко висміяли у мережі улюбленця Путіна Баскова. Путініст написав безглуздий допис.