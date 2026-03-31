Майже на 200 грн дешевше: скільки ще в "АТБ" діятиме вигідна знижка на каву

Акція тримається понад 40%

У магазинах "АТБ" регулярно з’являються знижки на популярні товари, але деякі пропозиції привертають більше уваги через відчутну різницю в ціні. Цього разу акція стосується продукту, який багато хто купує щодня — кави.

За даними ресурсу "GoToShop", акційна пропозиція діє на популярну розчинну каву Nescafe Gold. Знижка становить 41% і поширюється на упаковку 200 грамів. Придбати товар за вигідною ціною можна до 8 квітня 2026 року включно.

Під час акції кава коштує 282,50 гривень замість звичайних 470,90 гривень. Таким чином покупці можуть заощадити 188,40 гривень на одній упаковці. Пропозиція діє обмежений час і залежить від наявності товару в магазинах.

Скільки коштує кава Нескафе Голд.

Водночас варто нагадати про те, що в супермаркеті "АТБ" з 1 квітня також продаватимуться зі зниженими цінами популярні молочні продукти. Зокрема, плавлені сирки та твердий сир можна буде придбати зі знижками до 43%.

