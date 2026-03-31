Одинаковые паски в "Сильпо" и Le Silpo продают по разным ценам: в чем секрет (фото)

Причина может удивить

В преддверии Пасхи соцсети взорвались обсуждением необычного продукта от популярной сети супермаркетов. Речь идет за "Верхивку" от паски.

Покупатели заметили, что идентичный на первый взгляд товар в обычном "Сильпо" и деликатес-маркете Le Silpo имеет существенную разницу в цене. "Телеграф" решил разобраться, есть ли за что переплачивать и чем отличается "премиальная" верхушка от "массовой".

Ценовой вопрос

Разница в цене действительно ощутима:

В обычном "Сильпо" "Верхивка паски" (125 г) стоит 54.99 грн.

У Le Silpo аналогичный товар с отметкой "LS" продается за 74.99 грн.

Верхушка ремней в Le Silpo

Фактическая разница составляет 20 гривен за один и тот же объем продукта.

Есть ли разница в составе и весе верхушек кулича

Мы подробно сравнили этикетки обоих продуктов и обнаружили, что по всем техническим характеристикам они фактически близнецы. Вес в обоих случаях абсолютно идентичен и составляет 125 граммов, а внешний вид кексов с глазурью и цветной кондитерской посыпкой не имеет никаких визуальных отличий.

Единственной очевидной разницей стал дизайн упаковки: если в обычном "Сильпо" покупателей встречает яркая фиолетовая открытка с игривым призывом "Кушайте за бочек!", то в Le Silpo выбрали более сдержанный стиль с лаконичной белой этикеткой и классическим шрифтом.

Однако подробный анализ ингредиентов подтвердил, что состав продуктов полностью совпадает. В обоих рецептурах используется пшеничная мука высшего сорта, сушеные изюм, маргарин, дрожжи и рафинированное подсолнечное масло, а энергетическая ценность в обеих сетях составляет ровно 380 ккал на 100 граммов продукта.

Что говорят покупатели

Мнения потребителей в комментариях разделились, но большинство склоняется к тому, что разница только в брендинге.

