Як платити за мобільний зв’язок менше: lifecell підготував сюрприз для своїх клієнтів

Абоненти популярного мобільного оператора можуть суттєво заощадити

З початку квітня lifecell вирішив підняти тарифи, що викликало бурхливі дискусії у мережі. В результаті подорожчання стало не таким значним, як планувалося спочатку. А тепер компанія оголосила про старт акції та пропонує пристойно заощадити.

Про це lifecell повідомляє у смс своїм клієнтам. Так, власники "Стандартної ціни" "Просто Лайфа", які вже у квітні мають заплатити 320 грн, можуть одразу замовити пакет на рік та отримати знижку.

У такому разі виходить по 255 грн на місяць, тобто можна заощадити 65 грн. За рік виходить сума 780 грн. Примітно, що можна активувати пакети зі знижкою й на пів року.

Абоненти "Стандартної ціни" "Смарт лайфу", яким підняли тариф до 400 грн, отримали таку ж привабливу пропозицію. Тут економія складає 145 грн на місяць, а за рік виходить 1740 грн.

Також ми повідомляли, що Київстар змінив правила продовження терміну дії своїх номерів для абонентів передоплати. Через 274 дні після останньої оплати мобільний оператор переведе його у "зупинений стан".