Как платить за мобильную связь меньше: lifecell подготовил сюрприз для своих клиентов

Абоненты популярного мобильного оператора могут существенно сэкономить

С начала апреля lifecell решил поднять тарифы, что вызвало бурные дискуссии в сети. В результате подорожание стало не таким значительным, как планировалось первоначально. А теперь компания объявила о старте акции и предлагает прилично сэкономить.

Об этом lifecell сообщает в смс своим клиентам. Так, обладатели "Стандартной цены" "Просто Лайфа", которые уже в апреле должны заплатить 320 грн, могут сразу заказать пакет на год и получить скидку.

В таком случае выходит по 255 грн в месяц, то есть можно сэкономить 65 грн. За год же получается сумма 780 грн. Примечательно, что можно активировать пакеты со скидкой и на полгода.

Абоненты "Стандартной цены" "Смарт лайфа", которым подняли тариф до 400 грн, получили такое же заманчивое предложение. Здесь экономия составляет 145 грн в месяц, а за год выходит 1740 грн.

Также мы сообщали, что "Киевстар" изменил правила продления срока действия своих номеров для абонентов предоплаты. Через 274 дня после последней оплаты мобильный оператор переведет его в "приостановленное состояние".