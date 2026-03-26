Не переплатіть на Великдень: у якому супермаркеті найдешевше продають червону ікру популярного бренду

Більшість знижок – це продумана стратегія магазинів

Ціни на ті самі товари в різних супермаркетах можуть відрізнятися значно. Щоб заощаджувати, важливо знати, в яких магазинах найвигідніші пропозиції. Особливо це важливо перед Великоднем, коли багато хто закуповується продуктами до святкового столу.

"Телеграф" розповідає про те, де дешевше купити червону ікру популярного бренду. Так, згідно з даними сайту GoToShop, зараз (26 березня) ціни на ікру форелі "Norven" (110г) виглядають так:

"Еко-маркет" — 359 гривень (знижка з 630 гривень);

"Ашан" — 349 гривень (знижка з 509 гривень);

"Фора" — 349 гривень (знижка з 569 гривень);

"Сільпо" — 439 гривень (знижка з 629 гривень).

Разом: на цей час найвигідніше ікру даного бренду купувати в супермаркеті "Ашан".

Порівняння цін на ікру Norven

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що добігає до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

