Не переплатіть на Великдень: у якому супермаркеті найдешевше продають червону ікру популярного бренду
Більшість знижок – це продумана стратегія магазинів
Ціни на ті самі товари в різних супермаркетах можуть відрізнятися значно. Щоб заощаджувати, важливо знати, в яких магазинах найвигідніші пропозиції. Особливо це важливо перед Великоднем, коли багато хто закуповується продуктами до святкового столу.
"Телеграф" розповідає про те, де дешевше купити червону ікру популярного бренду. Так, згідно з даними сайту GoToShop, зараз (26 березня) ціни на ікру форелі "Norven" (110г) виглядають так:
"Еко-маркет" — 359 гривень (знижка з 630 гривень);
"Ашан" — 349 гривень (знижка з 509 гривень);
"Фора" — 349 гривень (знижка з 569 гривень);
"Сільпо" — 439 гривень (знижка з 629 гривень).
Разом: на цей час найвигідніше ікру даного бренду купувати в супермаркеті "Ашан".
Чому продукти продають із знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що добігає до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
