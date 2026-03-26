Саме час закупитись сиром до Великодня: прямо зараз у "Сільпо" величезна знижка на один із видів

Акції є частиною стратегічної цінової політики магазинів

Великі знижки у супермаркетах допомагають заощаджувати на продуктах значні суми. Це може сильно допомогти здешевити ціну святкового столу перед Великоднем, якщо заздалегідь знати про акційні пропозиції.

"Телеграф" розповідає про те, який продукт прямо зараз продається в "Сільпо" зі знижкою понад 50%. Акція діятиме до 1 квітня.

Мало який святковий стіл в Україні обходиться без сирних нарізок. І в "Сільпо" зараз діє вигідна пропозиція на сир Маасдам бренду "Deli Q DAILY". Упаковку слайсів цього сиру (150г) можна придбати зі знижкою 53% — замість 169 гривень зараз він коштує лише 79.99.

Знижки в Сільпо

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що добігає до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де купити майже кіло гречки за 25 гривень.