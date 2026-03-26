Не переплатите на Пасху: в каком супермаркете дешевле всего продают красную икру популярного бренда

Большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов

Цены на одни и те же товары в различных супермаркетах могут отличаться значительно. Чтобы экономить, важно знать, в каких магазинах самые выгодные предложения. Особенно это важно перед Пасхой, когда многие закупаются продуктами к праздничному столу.

"Телеграф" рассказывает о том, где дешевле всего купить красную икру популярного бренда. Так, согласно данным сайта GoToShop, в настоящий момент (26 марта) цены на икру форели "Norven" (110г) выглядят следующим образом:

"Эко-маркет" — 359 гривен (скидка с 630 гривен);

"Ашан" — 349 гривен (скидка с 509 гривен);

"Фора" — 349 гривен (скидка с 569 гривен);

"Сильпо" — 439 гривен (скидка с 629 гривен).

Итого: на данный момент выгоднее всего икру данного бренда покупать в супермаркете "Ашан".

Сравнение цен на икру Norven

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

