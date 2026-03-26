Здивуйте гостей до Великодня: у "Сільпо" з королівських креветок "зрізали" половину ціни (вигода 400 гривень)

До Великодня залишилося всього кілька тижнів, а значить багато хто вже починає готуватися до свята і закуповувати деякі продукти до столу. Робити це заздалегідь часто дуже вигідно, бо вже зараз у магазинах діють знижки, завдяки яким можна суттєво заощадити на закупівлях.

"Телеграф" розповідає про те, який продукт прямо зараз продається в "Сільпо" зі знижкою 50%. Акція діятиме до 1 квітня.

Йдеться про креветки "Ванамей" (часто називають королевською), які здатні стати справжньою прикрасою вашого святкового столу на Великдень. А зараз на цей делікатес діє велика знижка — замість 89 гривень (за 100г) за нього просять лише 49. Вигода на кілограм складе 400 гривень. До того ж, такі продукти зручно зберігати до свята, оскільки вони заморожені.

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що добігає до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

