Удивите гостей к Пасхе: в "Сильпо" с королевских креветок "срезали" половину цены (выгода 400 гривен)

Такой деликатес способен стать украшением праздничного стола

До Пасхи осталось всего несколько недель, а значит многие уже начинают готовиться к празднику и закупать некоторые продукты к столу. Делать это заранее часто очень выгодно ибо уже сейчас в магазинах действуют скидки, благодаря которым можно существенно сэкономить на закупках.

"Телеграф" рассказывает о том, какой продукт прямо сейчас продается в "Сильпо" со скидкой 50%. Акция будет действовать до 1 апреля.

Речь идет о креветках "Ванамей" (часто называют королевской), которые способны стать настоящим украшением вашего праздничного стола на Пасху. А сейчас на этот деликатес действует большая скидка — вместо 89 гривен (за 100г) за него просят всего 49. Выгода на килограмме составит 400 гривен. К тому же такие продукты удобно сохранять до праздника, поскольку они замороженные.

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

