В Novus продають кабачки по ціні мʼяса: де купити на 70 грн дешевше

Українці лютують щодо ціни на овоч

Поки українці чекають на сезонні овочі, ціни на прилавках продовжують дивувати. В одному зі столичних супермаркетів звичайний кабачок обійшовся покупцеві як кілограм добірної свинини.

Користувачі соціальної мережі Тредс активно обговорюють фото чека з магазину мережі Novus. На знімку видно, що один середній кабачок вагою трохи більше пів кілограма (0,532 кг) затягнув на 137,79 грн. З урахуванням повної вартості без акції, кілограм цього овоча коштує 259 грн.

Наразі на офіційному сайті ритейлера ціна дещо знизилася завдяки акційним пропозиціям, проте залишається високою — 229 грн за кілограм.

"Це кабачок чи золото?"

Фотографія швидко розлетілася пабліками, викликавши хвилю іронії та обурення серед українців. Коментатори не стримували емоцій:

"Що за скарб, це золото? Кабачок по ціні м’яса хочете?" — жартує авторка посту.

"Ні, дякую, почекаю, поки вони будуть безкоштовні (віддаватимуть сусіди по дачі)", — пишуть користувачі, згадуючи літній сезон.

"Згадав, скільки такого добра погнило в холодильнику минулого літа — аж всплакнув", — додають у коментарях.

Дехто порівнює ціни з іншими екзотичними продуктами, зазначаючи, що зараз дешевше купити тропічні фрукти, ніж інгредієнти для овочевого рагу.

Скільки коштують кабачки в інших мережах

Ситуація в інших популярних супермаркетах схожа, хоча ціни дещо різняться:

"Сільпо": пропонує кабачки за ціною 21,90 грн за 100 грамів, що в перерахунку становить 219 грн/кг.

"Фора": тут діє акційна пропозиція — 189 грн/кг (звичайна ціна — 229 грн).

Чому так дорого

Основна причина "космічних" цін — відсутність сезону. Зараз на полицях магазинів представлена переважно імпортна продукція (найчастіше з Туреччини чи Єгипту). Висока вартість логістики, витрати на енергоносії для зберігання та ризики, пов'язані з доставкою швидкопсувних товарів, безпосередньо впливають на фінальний цінник.

Перші овочі з вітчизняних теплиць почнуть з'являтися лише за кілька тижнів, а суттєвого зниження цін варто очікувати не раніше травня-червня, коли на ринок вийде продукція з відкритого ґрунту.

Раніше "Телеграф" писав, що ховається за "вигідними" акціями і чому не можна купувати деякі продукти.