Три популярні марки шоколаду подешевшали одразу до 50%: скільки вони коштують в "АТБ"

8 плиток можна урвати по хорошій ціні до 26 травня

Популярна українська мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про початок грандіозного розпродажу. Покупцям пропонують суттєве зниження цін на широкий асортимент товарів.

Цього разу категорія "Солодощі та снеки" стала однією з найбагатших на вигідні пропозиції, а знижки на деякі позиції сягають 50%. "Телеграф" розповість детальніше.

Шоколад Milka (у трьох варіантах: Nussini, з ваніллю та печивом Орео, з карамеллю та арахісом): Цей преміальний сегмент отримав максимальну знижку — 50% . Попередня ціна складала 260,50 грн , а тепер кожну плитку можна придбати всього за 129,90 грн (чиста економія становить понад 130 гривень на одній штуці).

Шоколад Millennium (з мигдалем та карамеллю, чорний з журавлиною, білий з кокосом): На всю лінійку цих смаків діє знижка 45%. Нова ціна на полицях магазинів становить 53,90 грн (стара ціна складала близько 98,00 грн).

Шокладки в "АТБ"

Сухі сніданки Nesquik та Nestle LION (вагою 375 г): Улюблений ранковий смаколик дітей та дорослих став доступнішим на 36% . Нова ціна становить 99,90 грн за пачку (базова ціна до зниження — близько 156,10 грн ).

Джеми "Своя лінія" (смаки вишня-черешня та ананас-манго, баночки по 210 г): Ціна знижена на 37%. Баночка ароматного джему тепер коштує всього 67,05 грн (звичайна ціна до акції становила близько 106,43 грн).

Акції на солодощі в "АТБ"

Найбільш відчутну економію пропонує бренд Milka, де вартість знизилася рівно вдвічі. Водночас плитки Roshen та Lacmi за ціною 35,70 грн наразі є однією з найдешевших та найпривабливіших пропозицій на ринку кондитерських виробів України.

Акція вже стартувала в усіх діючих магазинах мережі "АТБ".

