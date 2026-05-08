Рус

Мінус 40% на чеку: в "АТБ" обвалили ціни на популярну ковбасу, паштети та балик

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Товари в магазині підійдуть для всієї родини
Товари в магазині підійдуть для всієї родини. Фото Колаж "Телеграф"

7 позицій можна придбати за вигідною ціною

В мережі супермаркетів "АТБ" оновили перелік акційних пропозицій. Падіння цін зафіксовано у м’ясному відділі, де вартість окремих позицій знизилася майже вдвічі.

"Телеграф" проаналізував ціни у магазині. Ми розповімо, скільки ви можете зекономити.

  • Ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Тернопільська с/в: стара ціна — 562,48 грн, нова ціна — 337,49 грн/кг (знижка -40%).
  • Ковбаса Баликова н/к: стара ціна — 166,50 грн, нова ціна — 99,90 грн за 0,5 кг (знижка -40%).
  • Ковбаса Вершкова варена: стара ціна — 128,87 грн, нова ціна — 79,90 грн за 500 г (знижка -38%).
  • Ковбаса Молочна ДСТУ: стара ціна — 177,26 грн, нова ціна — 109,90 грн за 0,55 кг (знижка -38%).
  • Сардельки "Своя лінія Сарделіні": стара ціна — 289,06 грн, нова ціна — 187,89 грн/кг (знижка -35%).
  • Балик "Своя лінія" копчено-варений: стара ціна — 432,67 грн, нова ціна — 289,89 грн/кг (знижка -33%).
  • Паштет "Своя лінія" Печінковий: стара ціна — 23,24 грн, нова ціна — 15,57 грн (знижка -33%).
Ковбаса в "АТБ"

Зверніть увагу, що акційні ціни діють лише до 13 травня. Перевірити актуальність пропозицій можна безпосередньо у магазинах мережі.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" дешево продають морозиво.

Теги:
#Акція #Знижки #АТБ