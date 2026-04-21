Кремль чекає на глав Китаю, Індії, Куби, Лаосу, Гвінеї-Бісау та не тільки

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує летіти до Москви на щорічний парад 9 травня через Польщу. Країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) відмовили у використанні свого повітряного простору для цього візиту.

Як повідомив речник польського МЗС Мацей Вевьор у коментарі агенції PAP, Варшава вже отримала від Братислави запит про дозвіл на переліт. Він додав, що запит Словаччини аналізують.

Представники яких країн збираються на "парад перемоги" у Москві у 2026 році

Це дійство відбувається щороку на Червоній площі у Москві 9 травня. Воно присвячене "перемозі" у Другій світовій війні. Минулого року участь у параді взяли 29 країн, серед яких Китай, КНДР, В'єтнам, М'янма, Монголія, Азербайджан та інші дружні для РФ країни.

За даними пресслужби Кремля, остаточного списку гостей параду у 2026 році ще не сформовано, пишуть росЗМІ. Проте свою участь підтвердили вже понад 20 держав.

Парад "побєдобєсія" у Москві у 2025 році

Хоча повний список країн, чиї делегації візьмуть участь у параді у Москві 9 травня буде оприлюднено після отримання всіх офіційних підтверджень, у Кремлі очікують на прибуття голови КНР Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви, президента Сербії Олександра Вучича та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Ймовірно, присутніми будуть також лідери Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау. Можливість візиту лідера КНДР Кім Чен Ина "опрацьовується".

Також відомо, що до РФ планують приїхати лідери Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану. Зазначається, що очікується прибуття президента Азербайджану.

Участь у російському параді точно не будуть брати США, Великобританія, Німеччина, Франція, Польща та Японія. Також не приїдуть представники Литви, Латвії, Естонії.

Крім того, "попри тісне співробітництво з Росією з низки міжнародних питань" відмовився приїхати до Москви на парад президент Туреччини Реджеп Ердоган. Не буде і представників Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадьяр також навряд чи відвідає путінське дійство.

Раніше "Телеграф" розповідав, що торік Україна висловила демарш усім країнам, лідери яких відвідали "парад перемоги" в Росії. В МЗС наголосили, що російський режим намагається привласнити собі перемогу над нацистами у Другій світовій, занижуючи, або замовчуючи роль інших народів, які боролися проти нацистського режиму.