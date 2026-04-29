"Твій голос досі у моїй голові": донька вбитої Фаріон звернулася до мами в день її народження (архівне фото)

Мовознавиці могло б виповнитися 62 роки

Ірина Фаріон, мовознавиця та екснардепка, сьогодні, 29 квітня, могла б відзначати своє 62-річчя. Донька вбитої громадської діячки Софія Особа публічно звернулася до матері у її день народження, написавши щемливий допис.

Софія опублікувала архівне фото, яке виглядає як кадр із життя, де ще все попереду. На знімку — молода Ірина Фаріон на фоні моря, вона обіймає маленьку доньку. Також вона написала зворушливий допис.

"Моя мамо, з днем народження… Ти мені дала тепло, любов, гідність, обійми, поцілунки… ❤️‍🩹 Твій голос досі звучить у моїй голові. І я знову чую: "Птася, як ти?.." Мамо… так би хотілося тебе обійняти. Моя велична Українко — я відчуваю твою силу і тепло твого ангельського крила. Немає слів… Люблю".

Архівна світлина Ірини Фаріон з донькою. Фото: instagram.com/sofiya.osoba

У коментарях користувачі пишуть, як не вистачає зараз Ірини Фаріон українцям, співчувають доньці і хвалять красу мовознавиці. Також під дописом Софія прикріпила збір для наших воїнів.

Також Софія записала відео, де подякувала мамі за тепло, любов, виховання та силу, яку вона набула після вбивства матері. "Дякую тобі за те, мамо, що ти залишила велику спадщину для нас, українців".

Ірина Фаріон — українська мовознавиця, професорка Львівської політехніки та колишня народна депутатка, відома своєю принциповою позицією щодо української мови й публічною діяльністю. 19 липня 2024 року у Львові біля її будинку невідомий вистрілив їй у голову, після чого її у критичному стані госпіталізували, однак того ж вечора вона померла.

Правоохоронці розглядали різні мотиви — від професійної та громадської діяльності до особистої неприязні чи можливого російського сліду , а вже за кілька днів затримали підозрюваного — 18-річного хлопця з Дніпра, якому інкримінують умисне вбивство і якому загрожує довічне ув’язнення, при цьому розгляд справи триває у суді.

