Тільки не в "Сільпо": де купити огірки на десятки гривень дешевше

Моніторинг вартості овочів у популярних торгових мережах виявив суттєву різницю в ціні на огірки залежно від обраного магазину та способу маркування товару

Ціни на овочі в українських супермаркетах продовжують дивувати своєю різноманітністю. Популярний весняний овоч — огірок — в одній мережі може коштувати майже втричі дорожче, ніж у сусідній.

"Телеграф" порівняв ціни у "Сільпо", "АТБ", "Форі", "Варусі" та "Новусі". Ми розповімо, де закупівля буде найвигіднішою.

Як виявилося, деякі мережі використовують маркетингові хитрощі, вказуючи ціну не за кілограм, а за 100 грамів, що візуально робить товар "дешевшим".

За скільки можна купити огірки у "Сільпо"

У мережі "Сільпо" ціни вказані за 100 грамів. Найбюджетніший варіант "Огірок український" з урахуванням 50% знижки коштує 22,47 грн за 100г. Тобто за кілограм доведеться викласти 224,70 грн. Огірок "Естафета" тут взагалі золотий: 53,7 грн за 100г — це космічні 537,00 грн/кг. Навіть зі знижками це найдорожча пропозиція на ринку.

Вартість огірків в "АТБ"

Мережа АТБ пропонує значно приємніші цінники. Тепличні огірки тут коштують 109,89 грн/кг. Це рівно вдвічі дешевше, ніж акційна пропозиція у "Сільпо". Вибір невеликий, зате ціна зрозуміла і доступна.

Ціна огірків у "Форі"

У "Форі" зараз можна знайти одну з найкращих цін на ринку. Огірок "український" продають по 89,90 грн/кг. Проте сорт "Естафета" тут дорожчий за АТБ — 139,00 грн/кг, а вітчизняний тепличний обійдеться у 129,00 грн/кг.

Яку ціну пропонує "Varus"

Магазини Varus тримають планку середнього чека. За кілограм гладкого вагового огірка тут просять 109,90 грн. Салатний варіант коштує трохи дорожче — 129,90 грн/кг.

Скільки коштують огірки в "Novus"

У Novus асортимент найбільший, але за комфорт треба платити. Довгоплідний огірок коштує 109,00 грн/кг, звичайний тепличний — 134,00 грн/кг. Популярна "Естафета" тут вартує 239,00 грн/кг. Це дорого, але все одно вдвічі дешевше, ніж у "Сільпо".

Де найвигідніше

Якщо хочете зекономити — йдіть у "Фору" або "АТБ". А от у "Сільпо" за огірками краще заходити лише з повним гаманцем, бо навіть "червоні" цінники там не рятують бюджет.

