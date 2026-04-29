"Твой голос до сих пор в моей голове": дочь убитой Фарион обратилась к маме в день ее рождения (архивное фото)

Языковеду могло бы исполниться 62 года 29 апреля

В день, который раньше был наполнен цветами, поздравлениями и семейным теплом, теперь — тишина, которая режет сильнее любых слов. Дочь убитого языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион София Особа публично обратилась к матери в ее день рождения.

София опубликовала архивное фото, которое выглядит как кадр из жизни, где все еще впереди. На снимке — молодая Ирина Фарион на фоне моря, обнимает маленькую дочь. Также она написала трогательное сообщение.

"Моя мама, с днем рождения... Ты мне дала тепло, любовь, достоинство, объятия, поцелуи... ❤️‍🩹 Твой голос до сих пор звучит в моей голове. И я снова слышу: "Птася, как ты?..". Мама, так бы хотелось тебя обнять, Моя величественная Украинка…я чувствую твою силу и тепло твоего ангельского крыла. Нет слов… Люблю».

Архивная фотография Ирины Фарион с дочерью. Фото: instagram.com/sofiya.osoba

В комментариях пользователи пишут, как не хватает сейчас Ирины Фарион украинцам, сочувствуют дочери и хвалят красоту языковеда. Также под постом София прикрепила сбор для наших воинов.

Также София записала видео, где поблагодарила маму за тепло, любовь, воспитание и силу, которую она приобрела после убийства матери. "Спасибо тебе, мама, за то, что ты оставила большое наследие для нас, украинцев".

Ирина Фарион — украинская языковед, профессор Львовской политехники и бывшая народная депутат, известная своей принципиальной позицией относительно украинского языка и публичной деятельностью. 19 июля 2024 года во Львове возле ее дома неизвестный выстрелил ей в голову, после чего ее в критическом состоянии госпитализировали, однако в тот же вечер она скончалась.

Правоохранители рассматривали разные мотивы — от профессиональной и общественной деятельности до личной неприязни или возможного российского следа, а уже через несколько дней задержали подозреваемого — 18-летнего парня из Днепра, которому инкриминируют умышленное убийство и угрожает пожизненное заключение, при этом рассмотрение дела продолжается.

