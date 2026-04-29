До тепла рукою подати? Коли чекати +20 у травні і чи буде спекотним літо

Чи справдяться лякаючі прогнози про гаряче літо в Європі

Попри поширену прикмету про те, що ранній Великдень пророкує ранню весну, цьогоріч кінець квітня приніс заморозки, сильний вітер і вторгнення холодного повітря з півночі. Втім, така погодна гойдалка не є аномальною, а вже з перших днів травня в Україні очікується поступове потепління і більш весняний характер погоди.

Про це "Телеграфу" розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Також вона назвала температуру в українських водоймах.

Чи можна вірити у прикмети щодо погоди

Традиційно вважають, якщо ранній Великдень, то і весна рання, але цього разу небесна канцелярія вирішила інакше. Минуло два тижні, а путнього тепла немає. Чому?

– Ми завжди наголошуємо на тому, що статистичні народні прикмети, прив'язки до якихось свят або подій, вони зараз, за умови змін клімату, глобального розбалансування кліматичні системи не діють і не є актуальними. Тому спиратися на них не варто, і ми завжди на цьому наголошуємо.

По суті, ми можемо сказати, що весна у нас була навіть певною мірою рання, тому що березень у нас був навіть вище за кліматичну норму, досить теплий. І якраз таки наступив він практично збігшись з календарною весною. Але дуже часто, коли так рано приходить метеорологічна весна і теплий початок, особливо березень, то надалі за статистикою метеорологічних спостережень, у 50% може бути імовірність заморозків у подальшому місяці. Це в нас квітень і навіть перша половина травня. Це така статистика – кліматичний аналіз багатьох весен, які у нас були, тому сказати, що це щось нестандартне, ми не можемо. Звичайно, це неприємна реальність, але в принципі, це не є чимось аномальним.

Тобто прив'язуватись до Великодня не можна взагалі?

– Ні до яких свят, тобто за науковим підходом, які використовують фахівці як в українському гідрометеорологічному центрі, так і у світових прогностичних центрах, таких прив'язок, звичайно, немає. Там є просто прогноз, на який можна спиратися, закладати свої плани, які ми хочемо бачити метеорологічні показники, тобто цифри температури, розподіл опадів.

Це 3-5 діб, 10 діб – це консультативно. Надалі, як буде розвиватися синоптична ситуація, неможливо сказати з високою ймовірністю, тобто не існує навіть таких прогнозів зараз ніде.

Наталія Птуха

У заморозках винний циклон

Чим викликана така холодна погода наприкінці квітня?

– Саме цей синоптичний випадок пов'язаний з тим, що в нас надходять холодні повітряні маси з північних широт – тобто вітер в нас з півночі, з північного заходу. На північний схід від території України наразі розташовується активний циклон і відповідно рух в ньому, у північній півкулі рух в циклонах відбувається проти годинникової стрілки. Тому якраз таки над нашою територією проходять повітряні потоки з північного заходу і вихідними ми інтенсивно відчували проходження активних атмосферних фронтів, тому що був значний градієнт тиску.

Тобто циклон глибокий, в ньому низький був тиск всередині, і відповідно на його периферії й припадали такі активні атмосферні фронти та пориви вітру. Тому ми спостерігали інтенсивне проходження атмосферних фронтів з опадами різної фази, різної інтенсивності і з поривами як першого, так і другого рівня небезпечностей.

Яка погода буде у травні і коли чекати потепління

А чого чекати нам від травня: від початку, від середини? Можна навіть зазирнути у кінець.

– На кінець ми точно не зазирнемо. Але середньомісячний прогноз, тобто загальна така тенденція, щоб загалом глянути на місяць за оцінками наших фахівців і світових розрахункових прогностичних центрів, то середньомісячна температура передбачається +12…+15 градусів. Це середньомісячна за весь місяць, не щоденна, не денні максимуми. Це ось така характеристика місяця.

Загалом, якщо дивитися кліматичну характеристику за багаторічний період для травня, то ця середньомісячна температура становить +13…+17 градусів. Тобто в цьому році вона може бути десь на 1,5 градуса нижче за норму, але з огляду на те, що в нас Україна велика, ми розуміємо, що це усереднення значення для всієї території.

Безпосередньо для кожної локальної області, звичайно, температури можуть різнитись, і це вже треба дивитися прогнози, які щоденно оновлюються. І ось саме в цих прогнозах спочатку травня є невеличка оптимістична нотка – поступове, дуже повільне і стримане, але все ж такі підвищення температури.

Це пов'язано з тим, що вже з 2-3 травня зміняться повітряні потоки. В них вже з'явиться південна складова, тобто надійдуть трошки тепліші повітряні маси. Температура вночі ще буде прохолодна +1…+7. Заморозки, якщо ще залишатимуться, то 1-2 числа, за оцінками, які є на сьогодні, на поверхні ґрунту по північних, північно-східних областях.

Надалі все ж таки є передумови для того, що вони будуть припинятися і навіть на поверхні ґрунту, тому що останні ночі квітня, все ж таки у нас ще і в повітрі заморозки можуть бути. Але вже з початком травня сподіваємося, що вони будуть тільки на ґрунті, там 1-2-го, а 3-го числа можливо вже навіть і припиняться. Будемо уточнювати цю інформацію.

Денні максимуми – вже більш весняні. 1-го числа більш стримані +8…+13, південь країни, Закарпаття +11…+16. А ось 2-го і 3-го числа вже денні максимуми +11…+17. 3-го числа на крайньому заході країни навіть +15…+20 може бути, але водночас схід, південний схід — ще трохи прохолодніше.

Тобто можна чекати, що на травневі свята будуть шашлики?

– Залежно від того, де ви знаходитесь, тоді прогноз можна уточнювати. Наразі +11…+17, вже більш така комфортна погода, і за рахунок того, що буде менше опадів, переважно без опадів будуть дні, то, звичайно, це вже більше нагадуватиме традиційну весняну погодку.

Вітер припиниться цей страшний, який легких людей і дітей здуває?

– Він вже зараз поступово припиняється, але до кінця квітня він ще буде з північного заходу помірних швидкостей вже без небезпечних поривів, але все одно, певного дискомфорту прохолоди, свіжості такої, додаватиме. З 2-3 числа він вже почне змінюватися на південно-західний, там вже трошки буде комфортніше.

Купальний сезон у травні можливий?

А от ви сказали про цю середню травневу температуру 13-15-17 градусів по всій Україні і середня на місяць? Тобто можна припустити, що до кінця місяця і можна буде вже відкривати купальний сезон в деяких регіонах?

– По-перше, температура може коливатися і це щодо відкриття купального сезону дуже суб'єктивно залежить від кожної людини. Це синоптики прогнозувати, звичайно, не можуть.

Можна сказати, яка температура зараз по річках, для когось, можливо, вона вже комфортніше. Наприклад, по території Київщини зараз маємо від +7 до +10 градусів. У Дніпрі +9 градусів, Десна також, близько +9 по Київщині.

Ірпінь, Тетерів, Прип'ять?

– Вони є всі в наших соціальних мережах, ми щоденно виставляємо оновлені дані, які є гідрологічні. Там Прип'ять близько +10, там де більш мілкі річки – від +7 до +10 по території Київщини.

Рось, можливо? Вона взагалі на півдні.

– Там близько +9 градусів. Тобто сильно не відрізняється зараз.

Чи спека підсмажить Європу

У березні ви спростовували заяву центру прогнозування клімату NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) про Ель-Ніньо, про потепління. 24 квітня вони випустили новий прогноз, де попередили про страшну спеку с травня.

– Я не буду коментувати ці всі повідомлення про Ель-Ніньо, тому що це не зовсім у зоні нашої компетенції, ми за оперативні прогнози. А щодо кліматичних коливань, то це більше треба до науковців, наших кліматологів, які цим займаються, безпосередньо вони фахово зможуть це прокоментувати.

Для будь-якої території локальні процеси можуть домінувати над глобальними, як у нас було, наприклад, взимку, коли січень для планети Земля був п'ятий по теплоті за всю історію спостереження, а в нас навпаки він був набагато холодніший.

Я все-таки процитую їхні прогнози: очікується, що протягом сезону травень-червень- липень температура поверхні землі буде вищою за норму майже скрізь. Сигнал особливо сильний, над південною частиною і потім почалося: південної Америки, центральної Америки, Карибського регіону, а також Європи та Північної Африки. Європу так в останню чергу згадали, але наші ж люди скажуть, що всю Європу спалить, просто на попіл.

– Ну, це залежить від того, як медіа подадуть інформацію: чи підсилять цей сигнал просто загальних наукових припущень і будуть кричати, що Європу спалить, чи просто адекватно прокоментують, що ось є такі припущення, ось такі тенденції.

Раніше ми назвали день, коли Одесу може "прогріти" до +22. Терпіти залишилося недовго.