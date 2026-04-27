Не всі продукти подорожчають: що залишиться дешевим найближчим часом

Сезонність і локальне виробництво працюють проти подорожчання

Під час подорожчання продуктів, яке невдовзі чекає на українців, частина товарів або втримає ціну або ж навіть знизить вартість. Зокрема, це товари українські, які при цьому мають менший логістичний шлях від виробника до покупця.

Поки імпортовані фрукти та овочі дорожчатимуть, адже на їхнє транспортування потрібні кошти, овочі борщового набору з торішнього врожаю матимуть стабільну ціну.

Запаси з минулого року потрібно продати до нового сезону, тож вони в ціні не зростуть. Однак і новий врожай принесе покращення, зокрема зросте кількість огірків та помідорів від українського виробника, що сприяє зниженню ціни.

Ще один товар, який традиційно не зросте в ціні — яйця. Після Великодня попит на них впав, натомість пропозиція збільшується, що сприяє тому, що ціна не росте.

Які продукти подорожчають найбільше/ Інфографіка "Телеграфу", зроблено за допомогою ШІ

Зауважимо, всі ціни зумовлені сезонною ситуацією. Коли вона зміниться, вартість товарів також мінятиметься.

