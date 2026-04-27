Новий "Холостяк" Кравцов засвітив своїх батьків на свіжих фото

Баскетболіст відпочиває із сім'єю у рідному місті

Новий герой 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" баскетболіст В'ячеслав Кравцов заінтригував підписників новою публікацією в соцмережах. Він поділився фото з сімейної вечері в Одесі, однак не став прямо вказувати, хто саме зображений поруч із ним.

На знімку Кравцов сидить за столом у ресторані разом із чоловіком і жінкою старшого віку. У сторіс він лише позначив локацію — Одесу, яка є його рідним містом, а також відмітив заклад. Жодних пояснень чи підписів щодо людей у кадрі не було.

Проте можна припустити, що це можуть бути його батьки. Фото виглядає невимушеним — компанія вечеряє у світлому інтер’єрі, а сам Кравцов усміхається та виглядає розслаблено.

Крім того, він також опублікував окремий кадр із жінкою, ймовірно своєю мамою. На цьому фото вони обоє усміхаються, позуючи разом, що ще більше підігріло інтерес підписників до його особистого життя. Утім, сам герой шоу традиційно не розкриває подробиць про родину, залишаючи простір для здогадок.

За відкритими даними та спостереженнями у соцмережах, В'ячеслав Кравцов рідко ділиться сімейним контентом, тому подібні публікації одразу привертають увагу аудиторії.

