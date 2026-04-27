У травні - загроза заморозків: коли в Україну нарешті повернеться справжнє тепло

Синоптикиня розповіла, чи дійсно змінюється клімат

Після аномально теплого березня Україну накрив арктичний холод через антициклон над Атлантикою, який не пускає тепло до Європи. Загроза заморозків зберігатиметься щонайменше до початку травня.

Про це в інтервʼю "Телеграфу" розповіла Ірина Вакулінська, начальник відділу метеорології та прогнозів Рівненського обласного центру з гідрометеорології. На її думку, прогнози на літо давати ще зарано.

У холодній весні винний антициклон

Традиційно вважають: якщо ранній Великдень, то і весна рання. Але цього разу "небесна канцелярія" вирішила інакше? Минуло два тижні після Великодня, а тепла досі нема. Чому так?

– Але попередні два роки квітень був значно тепліший. Вище норми були температури.

Скоріше за все, це пов'язано із впливом потужного антициклону, який сформувався над північною Атлантикою. І він спричиняє блокуючу дію на західний перенос (переважний рух повітряних мас із заходу на схід у тропосфері та стратосфері середніх широт – Ред.), який зазвичай приносить в Європу і до нас, в тому числі теплу повітряну масу. І зараз безперешкодно відбувається вторгнення арктичного повітря з північного полюса безпосередньо на центральні та східні райони Європи.

Ірина Вакулінська

А зі сходу блокуючу дію спричиняє область низького тиску. Циклон, який вчора (26 квітня – Ред.) приніс на територію нашої держави місцями навіть стихійні явища, опади, сильний вітер, пилові поземки. По території України були дуже контрастні погодні умови. Ми бачили навіть на півдні температура повітря вдень була +25, а на Рівненщині – взагалі аномальні температури повітря. Нічна температура була значно вища за денну. Вдень температура повітря під час проходження атмосферних фронтів знижувалася навіть до +1 градуса, а вночі вона була +10. Нашими метеостанціями (їх у нас три) були зафіксовані максимальні пориви вітру до 23 м/с. Тому не виключаємо того, що місцями пориви могли бути значно більшими.

Купальний сезон у травні: чи варто на це сподіватися

Чого чекаєте на початку травня?

– Загроза заморозків. Заморозки вже зберігаються в повітрі. Вони у нас вже є і будуть зберігатися до кінця квітня. А на початку травня на ґрунті можуть ще бути заморозки. Але ця повітряна маса поступово буде прогріватися за рахунок надходження теплої повітряної маси із заходу та південного заходу Європи. Так що зміну синоптичної ситуації ми очікуємо вже з 4 травня.

У південних регіонах може бути кардинально інша ситуація. "Язик" холоду близько 5 травня, може захопити Херсонську область і навіть Туреччину. І у нас на Рівненщині буде тепліше, аніж у них.

А яким буде травень загалом? Коли можна буде відкрити купальний сезон? Чи тільки "моржам" таке світить?

– Середньомісячна температура травня у нас +15. Не знаю, хто любить за такої температури купатися в травні. А комфортно купатися буде у червні. Хоча купатися у травні – це за бажанням. "Моржі", дійсно, можуть купатися і у травні, і у лютому.

Чи можна спрогнозувати, яким буде літо

А скажіть, можна давати якісь прогнози на літо, яким воно буде?

– Не можна. Це будуть найбільш неточні прогнози. Річ у тому, що ці прогнози мають найменшу справджуваність: 50 на 50. А з огляду на те, що зараз навіть прогнози на добу можуть змінюватися два рази на добу, тим більше. Все це ми спостерігаємо регулярно, навіть у своїй практиці. Ми – оперативні синоптики, і бачимо як різні прогностичні світові центри роблять перерахунки просто на ходу.

До речі, американський Центр прогнозування клімату NOA попередив, що влітку 2026 року будуть безпрецедентні температурні аномалії у всьому світі, і в Україні теж. А при цьому Український гідрометцентр спростовує інформацію, каже один градус туди-сюди. У нас використовують іншу прогностичну модель?

– Ми використовуємо розрахунки різних прогностичних центрів. І у тому числі і глобальну американську модель GFS (Global Forecast System), але зараз перевагу надаємо ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, укр. Європейський центр середньострокових прогнозів) у м. Редінг у Великій Британії. У американців свій суперкомп'ютер робить розрахунки. В Європі – свій, в Азії – свій. Їх по світу всього-на-всього шість.

Що впливає на погоду і чи чекати бабиного літа цьогоріч

– Кліматологи кажуть, що (на клімат і погоду – Ред.) впливають багато факторів. Один з них – коливання Ель-Ніньйо та Ла-Нінья. Зараз перехідна фаза від Ла-Нінья до Ель-Ніньйо – ENSO ми очікуємо підвищення (температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану – Ред.).

Але здавалось б, де Тихий океан, а де Україна?

– Все пов'язано, у нас нема меж і кордонів ні в атмосфері, ні в гідросфері. Це замкнуте коло – загальна циркуляція атмосфери, постійні або сезонні центри дії атмосфери, це циклони й антициклони, морські течії. Ми не можемо знати напевне, що більше впливає, а що менше. Доведений факт, що підвищення температури у верхньому шарі води в екваторіальній зоні Тихого океану впливає на наші погодні умови.

Скажіть, будь ласка, бабине літо в нинішніх умовах коли повинно бути? Бо кажуть про два бабині літа за осінь чи взагалі у грудні.

– Бабине літо нормально, в моєму сприйнятті, – це осінь. А в грудні це більше не бабине літо. Ви, мабуть, трішки неправильно розумієте це поняття. Бабине літо пов'язане зі стійким впливом поля високого тиску, коли формується на території України або впливає на територію України область високого тиску. Це суха, маловітряна, сонячна погода. Коли немає фронтальних розділів, які завжди пов'язані тільки з циклоном.

І оце бабине літо має тривати не день і не два. Принаймні, тиждень. Таке буває часто. Але торік на Рівненщині не було бабиного літа.

Зміни клімату та наслідки для України: чи будуть рости банани

Кліматологи постійно кажуть про глобальне потепління, а де воно? Взимку морози сягали -20 градусів, а подекуди навіть -31. То де це потепління?

– Якщо візьмете березень, то у нас середня місячна температура була на 4,5 градуса вище від норми. І цей березень був найтеплішим за весь період офіційних спостережень, із 1945 року. Але і цьогорічний квітень не буде найхолоднішим. Найхолодніший квітень був в 1954-1955 роках. Тоді середня місячна температура була десь -4 з невеликим. На 5 градусів нижче норми.

В Україні змінюється клімат. Кажуть, що в Києві клімат став такий, як в Одесі років 30-40 тому. Чи не доведеться нашим аграріям забувати про традиційні для нас культури – картоплю, моркву, буряки та починати вирощувати цитрусові, банани, ананаси?

– Банани, ананаси – я не знаю, що найближчим часом у нас будуть вирощуватися. Але адаптація до зміни клімату вже відбувається. І розробляється програма так само і в аграрному секторі. Мені здається, що зараз це якраз актуально. Це факт, що зміни клімату відбуваються.

І рослини так само реагують. Вегетація рослин у нас, мабуть, вже подовжена у зв'язку зі змінами клімату. Тому можуть вже вирощуватися декілька врожаїв картоплі.

То ви більше розраховуєте, що наші традиційні культури будуть активніше культивувати, аніж ми будемо вирощувати якусь екзотику?

– Екзотику – навряд чи. А якісь нові сорти будуть вирощувати. Я думаю, що так само в цьому напрямі ведуться дослідження. Якщо брати південну частину України, то більше будуть вирощувати посухостійкі культури. І взагалі, за прогнозами кліматологів, у південній частині, особливо на Херсонщині, клімат буде нагадувати клімат Греції.

Раніше кандидат географічних наук Віра Балабух розповіла, що Україну цілком може у 2026 році влітку очікувати досить спекотна та подекуди аномальна погода.