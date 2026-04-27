Різниця у вазі майже вдвічі: скільки і яких частин курятини можна купити на 1000 грн в "АТБ"

Найдорожче — куряче філе, тому його вдасться купити найменше

За одну й ту саму суму в "АТБ" можна отримати зовсім різну кількість курятини — і різниця виходить до 5 кг. Все залежить від того, що саме ви обираєте: цілі тушки, гомілки, печінку чи філе.

В одному випадку це майже 9 кг продукту, в іншому — приблизно вдвічі менше, хоча витрачається одна й та сама сума — 1000 гривень. "Телеграф" підрахував, скільки і яких м’ясних продуктів можна придбати за ці гроші.

Скільки курятини можна купити

Найбільше м’яса за цю суму можна отримати, обираючи цілі тушки курчат-бройлерів: за ціною 111,59 грн за кг це приблизно до 9 кг продукції.

Дещо менший обсяг вийде при купівлі курячих гомілок — за ціною 137,35 грн за кг на 1000 грн можна придбати близько 7,2 кг. Якщо ж обрати курячу печінку "Наша Ряба", яка коштує 88,30 грн за 700 г, то загалом можна купити приблизно 7,9 кг продукту.

Менше м’яса вдасться придбати у разі вибору більш дорогих позицій. Наприклад, філе стегна "Супер Філео" за ціною 218,89 грн за кг дозволить купити близько 4,5 кг. Найменший обсяг буде у випадку класичного курячого філе "Наша Ряба" — за ціною 250,35 грн за кг це приблизно 4 кг на 1000 грн.

Таким чином, різниця в обсязі курятини, яку можна придбати за однакову суму, може перевищувати удвічі — від близько 4 до майже 9 кг залежно від виду продукції.

