Хто має воювати? Кондратюк розкрив свою позицію щодо "особливого статусу" зірок

Телеведучий висловився, чому кожен чоловік повинен пройти БЗВП

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк, який розкрив причини провалу повернення Лободи в Україну, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" висловився про участь публічних осіб у війні та дискусії навколо так званого "особливого статусу" зірок. Йшлося про те, яку роль мають відігравати артисти — у війську чи в тилу, збираючи кошти та підтримуючи армію.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням: Кума Путіна вичитувала мене за російську мову, — Кондратюк про камбек "Караоке на Майдані", "народ Донбасу" і артистів у ЗСУ

Кондратюк наголосив, що, на його думку, в умовах повномасштабної війни базова військова підготовка є необхідною для всіх чоловіків, якщо немає медичних протипоказань. Він підкреслив, що суспільство має розуміти реальність війни, яка, за його словами, може торкнутися кожного дому, і тому навички служби не повинні сприйматися як щось виняткове. До слова, старший син Кондратюка зараз боронить нашу країну.

"БЗВП, мені здається, треба пройти всім чоловікам цієї країни, якщо немає критичних заперечень по здоров'ю. Тому що ми в стані війни, і ця війна може прийти в кожну оселю вже завтра", — ділиться Кондратюк

Водночас продюсер звернув увагу на те, що в Україні є публічні діячі, які служать або допомагають армії у різний спосіб. Серед них він згадав Колю Сєргу, який регулярно виступає для військових і перебуває у формі. Тарас Тополя, режисер Ахтем Сеїтаблаєв, який долучається до культурних і волонтерських ініціатив, а також журналіст і музикант Сергій Жадан, який розвиває медійні проєкти на підтримку підрозділів ЗСУ.

"Для мене однозначно артисти важливі для збору коштів на ЗСУ. Вони багато насправді збирають, реально мільйони євро і доларів. І це дуже велика користь, тому що ЗСУ постійно чогось потребує: автомобілів, БПЛА, РЕБів, детекторів дронів. Тут артисти мають значення", — зізнається телеведучий

Окремо Кондратюк згадав і про загиблих та тих, хто вже пройшов фронт. Зокрема, він пригадав смерть шоумена Максима Неліпи, який був учасником проєкту "Караоке на Майдані".

Ігор Кондратюк також пригадав показовий епізод із початку повномасштабної війни. У 2022 році на блокпості на Івано-Франківщині до нього звернувся представник СБУ і несподівано підтримав рішення виїжджати. Коли Кондратюк засумнівався, чи правильно це, почув відповідь: кожен має робити те, що вміє найкраще — військові воюють, а цивільні зберігають інші важливі сфери, зокрема інформаційний і культурний простір. Цю думку, за словами продюсера, поділяють і багато військових.

"Коли я у 2022 році тікав від війни, десь на блокпосту на Франківщині підійшов СБУшник (головний на цьому блокпосту), привітався, сказав: "Добре, що ви їдете". Я кажу: "Та що ж добре, ми тікаємо від війни, а може, треба було залишитись". Він сказав фразу, яка мені запала: "Дивіться, тут історія дуже проста: я вмію воювати, ви вмієте робити телевізійні передачі. Якщо вас вб'ють — українських телевізійних передач не буде. А якщо мене вб'ють — то ви візьмете автомат і теж будете воювати, тому що воювати — діло нехитре". Я кажу: "Дякуємо, що ви розумієте". Він сказав, що це всі розуміють", — поділився Кондратюк

