Росія виграє від війни на Близькому Сході, але… У Зеленського розповіли про зустріч у США щодо санкцій

У Вашингтоні обговорювали кілька обмежень щодо Кремля

США відновили санкційний тиск на російську нафту після переговорів з українською делегацією, а також погодилися з Києвом щодо необхідності посилення контролю за постачанням критичних компонентів до РФ.

Про це уповноважений президента з питань санкцій Владислав Власюк розповів "Телеграфу" за підсумками поїздки до США. За його словами, робочий візит підтвердив, що партнери чують аргументи України.

"Ми мали надзвичайно продуктивні розмови у Вашингтоні, фокусуючись на тому, щоб санкції не просто були на папері, а реально працювали проти Росії", – зазначив Власюк.

Вашингтон відновив нафтові санкції проти РФ

Одним із ключових результатів є спільне розуміння щодо російської нафти, зазначив уповноважений президента.

"Нам вдалося на цифрах довести, зокрема і команді міністра фінансів Скотта Бессента, що надмірне побоювання цінового шоку на нафту лише дає Росії лазівки для фінансування війни", – сказав він.

Аргументи України про відсутність реального негативного впливу жорстких санкцій на світові ціни були прийняті. Результатом стало відновлення санкцій для російської нафти.

Завдяки тиску на "Роснефть" та "Лукойл", частка цих гігантів у експорті сирої нафти впала з 57% до рекордних 3,9% (станом на січень 2026), а разом з цим зменшилися доходи.

"Ми детально обговорили ризики, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході. Росія є ключовим бенефіціаром нестабільності в Ірані. Екстра гроші вони спрямовують на війну. Санкційний тиск має компенсувати цей ціновий стрибок", – розповів Власюк.

Москва використовує американські компоненти для БПЛА

Посадовець наголосив, що надходження західної мікроелектроніки до Росії та Ірану – прямий виклик світовій стабільності. Ситуація в Ормузькій протоці наочно продемонструвала рівень загрози: іранські дрони вартістю всього $30 тис. змогли зупинити будівництво стратегічного заводу зі зрідженого газу в Катарі, поставивши під удар об’єкт, що представляє 20% світового ринку.

"Це усвідомлення нарешті стало спільним для нас і партнерів: компоненти в руках терористичних режимів — це зброя масового економічного знищення", – зазначив він.

Українська делегація у Вашингтоні надала докази того, що шлях західних деталей до РФ скоротився до критичного мінімуму.

"У безпілотниках Shahed, якими Росія атакувала Україну наприкінці березня 2026 року, ми знайшли американські компоненти, виготовлені наприкінці 2025 року. Це означає, що деталі потрапляють на конвеєр збірки всього за кілька місяців після виходу із заводу", – розповів уповноважений.

Більшість деталей — це справжня продукція американських, китайських, японських та німецьких компаній. Уряд США надає цій проблемі пріоритет, але ситуація залишається серйозним викликом для всієї системи експортного контролю.

"Ми змінили фокус дискусії з партнерами: тепер йдеться не лише про те, щоб позбавити Росію доходів, а про фізичну недоступність конкретних інструментів та деталей", – пояснив посадовець.

Дефіцит російського бюджету вже перевищив річний прогноз

Цифри першого кварталу 2026 року показують, як запроваджені обмеження діють на російську економіку. Нафтогазові доходи бюджету РФ впали на 45,4% порівняно з минулим роком, а дефіцит бюджету вже на 21% перевищив річний план, сягнувши 4,6 трлн рублів.

Україна закликає партнерів ухвалити 20-й пакет санкцій та нові обмеження проти фінсектору країни-агресорки, затримувати судна "тіньового флоту", до повного припинення агресії не знімати санкції ні з Росії, ні з Білорусі.

Як діють санкції проти РФ

У 2025 році доходи РФ від нафти та газу впали до $199 млрд (найнижчий рівень з часів пандемії).

У лютому 2026 року зафіксовано фізичне скорочення експорту на 700 тис. барелів на добу.

Ліквідні активи Фонду національного добробуту РФ скоротилися на 60% з початку вторгнення.

Українські операції в березні-квітні по російських НПЗ вже позбавили агресора експортних доходів на суму близько $2,2 млрд.

Нагадаємо, українські удари по нафтогазовій структурі Росії дозволили вивести майже в нуль дохід Кремля за рахунок зростання цін та послаблення американських санкцій. Москва недоотримала щонайменше 1,7 млрд доларів.