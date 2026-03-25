Європейці хочуть переконати Рубіо не "кидати" Україну: ексклюзивні деталі

Саміт міністрів є підготовкою до зустрічі лідерів влітку

У четвер, 26 березня, у Франції стартує зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи", яку відвідає Державний секретар США Марко Рубіо.

За даними "Телеграфу", до участі запрошено й очільника українського закордонного відомства Андрія Сибігу. Україні буде присвячена окрема увага на дводенній зустрічі міністрів.

"Перша з трьох сесій зранку в п’ятницю буде присвячена Україні. У ній візьмуть участь країни G7, а також, звісно, міністр закордонних справ України. Обговорення торкнеться питання Чорнобильської арки, а також того, як продовжити підтримку України — в енергетичній сфері, в економічному та військовому вимірах. Окремо йтиметься про посилення тиску на Росію", — сказав французький дипломат.

Один з практичних результатів, якого хоче досягти Париж — проєкт щодо відновлення Нового безпечного конфайнменту над зруйнованим реактором Чорнобильської атомної електростанції. У лютому 2026 року він зазнав пошкоджень внаслідок удару Росії.

"Вперше буде представлена ґрунтовна оцінка вартості робіт. Йдеться щонайменше про кілька сотень мільйонів євро. Ми прагнутимемо мобілізувати фінансування для відновлення цієї арки", — каже французький дипломат.

Як пояснює інший обізнаний європейський посадовець, майбутній саміт у Серне-ла-Віль стане продовженням неформальної зустрічі міністрів на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Є сподівання, що нам вдасться зберегти конструктивний настрій з Мюнхена, коли позиція США полягала у підтримці санкційного тиску на РФ, а також — продовженні допомоги Україні", — описує співрозмовник. Він додає, що європейські столиці досі вбачають у Рубіо "союзника в чинній американській адміністрації".

Інший дипломат ЄС вказує: європейські міністри прагнуть, аби саме війна в Україні, а не ситуація на Близькому Сході, була провідною темою зустрічі за участі США.

Державний департамент напередодні відрядження свого керівника анонсує: Рубіо вирушає до Європи для обговорення з міністрами "спільних питань безпеки та можливостей для співпраці".

"Серед пріоритетних тем — війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході, а також загрози миру та стабільності в усьому світі", — йдеться у пресрелізі.

Як передбачають західні ЗМІ, основна мета візиту Держсекретаря — переконати скептично налаштованих союзників США змінити думку щодо стратегії війни в Ірані, яка призвела до стрімкого зростання світових цін на паливо.

Позиція європейців з цього питання залишається незмінною:

"Це не наша війна. Не ми її починали, не нам її вести", — пояснює одне з джерел "Телеграфу".