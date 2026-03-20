Все через Угорщину? Чому Європа не може завдати нового "удару" по Росії

Робота над новими обмеженнями триває

Санкції ЄС проти Росії досі не прийняті — 20-й пакет санкцій наразі заблокований. Очікувати його прийняття до виборів в Угорщині — сподіватись на диво, вважає уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Що потрібно знати:

Ухвалення гальмують політичні рішення всередині ЄС

До виборів в Угорщині прориву не очікують

Україна вже працює над 21-м пакетом санкцій щодо ВПК Росії та Ірану

ЄС може ухвалити окремі проміжні обмеження

В інтерв’ю "Телеграфу" ЄС гальмує, Україна тисне: як зробити Росії боляче новими санкціями він пояснив, що попри опір, робота над подальшими санкціями триває. Загалом він вважає ситуацію занедбаною: "Євросоюз — сильна, поважна інституція — регулярно стає заручником окремих нездорових амбіцій".

Що відомо про інші санкції проти РФ

Як пояснив Власюк, ще до прийняття 20 пакета, вже почали роботу над 21. У ньому українська сторона запропонувала низку цілей, які пов'язані з іранськими та російським військово-промисловим комплексом.

"Можливо, протягом найближчого місяця Євросоюз спробує ухвалити якісь проміжні, невеликі рішення, спрямовані саме на російсько-іранський ВПК. Ми, принаймні, про це просимо", — зазначає Власюк.

15 березня ми ухвалили санкційний пакет. Там понад 100 цілей, пов’язаних із воєнним командуванням Ірану і ВПК Росії: їхня взаємодія, обміни компонентами, технологіями, інженерами. І ми цей пакет (у певному вигляді) передали партнерам, щоб вони розглянули можливість ухвалити аналогічні заходи — по суті, синхронізувати ці санкції. Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики

Також передали списки військовослужбовців та членів їхніх сімей із акцентом на візових та інших обмеженнях. Тож потенційно, частина комбатантів може опинитися в санкційних списках партнерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дії Угорщини та Віктора Орбана зокрема, не тільки блокують санкційний пакет проти Росії. Саме Угорщина також проти надання Україні грошової підтримки.