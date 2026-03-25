Европейцы хотят убедить Рубио не "бросать" Украину: эксклюзивные детали

Саммит министров является подготовкой ко встрече лидеров летом

В четверг, 26 марта, во Франции стартует встреча министров иностранных дел стран "Группы семи", которую посетит Государственный секретарь США Марко Рубио.

По данным "Телеграфа", к участию приглашен и глава украинского зарубежного ведомства Андрей Сибига. Украине будет уделено особое внимание на двухдневной встрече министров.

Первая из трех сессий утром в пятницу будет посвящена Украине. В ней примут участие страны G7, а также, конечно, министр иностранных дел Украины. Один из практических результатов, которого хочет достичь Париж, — проект восстановления Нового безопасного конфайнмента над разрушенным реактором Чернобыльской атомной электростанции. В феврале 2026 года он получил повреждения вследствие удара России.

"Впервые будет представлена основательная оценка стоимости работ. Речь идет по меньшей мере о нескольких сотнях миллионов евро. Мы будем стремиться мобилизовать финансирование для восстановления этой арки ", — говорит французский дипломат.

Как объясняет другое осведомленный европейский чиновник, предстоящий саммит в Серне-ла-Виль станет продолжением неформальной встречи министров на полях Мюнхенской конференции безопасности.

"Есть надежда, что нам удастся сохранить конструктивное настроение из Мюнхена, когда позиция США заключалась в поддержании санкционного давления на РФ, а также – продолжении помощи Украине", – описывает собеседник. Он добавляет, что европейские столицы все еще видят в Рубио "союзника в действующей американской администрации".

Другой дипломат ЕС указывает, что европейские министры стремятся, чтобы именно война в Украине, а не ситуация на Ближнем Востоке, была ведущей темой встречи с участием США.

Государственный департамент накануне командировки своего руководителя анонсирует: Рубио отправляется в Европу для обсуждения с министрами "общих вопросов безопасности и возможностей для сотрудничества".

"Среди приоритетных тем — война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке, а также угрозы миру и стабильности во всем мире ", — говорится в пресс-релизе.

Как предполагают западные СМИ, основная цель визита Госсекретаря — убедить скептически настроенных союзников США изменить мнение по поводу стратегии войны в Иране, которая привела к стремительному росту мировых цен на топливо.

Позиция европейцев по этому вопросу остается неизменной:

"Это не наша война. Не мы ее начинали, не нам ее вести", — объясняет один из источников "Телеграфа".