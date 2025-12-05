Зустріч української та американської делегацій у США завершилася. Всі деталі переговорів

Ці перемовини є частиною зусиль США по досягненню мирної угоди між Росією та Україною

Українська та американська делегації завершили зустріч у Маямі. З українського боку у переговорах брали участь секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Що треба знати:

Завершилися консультації у Маямі між представниками команди Трампа та українською групою переговорників

Зустріч відбулася після переговорів Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа із Путіним у Москві

Цю зустріч анонсував Зеленський, висловивши сподівання, що результати будуть позитивними для України

"Телеграф" слідкує за розвитком подій. Про те, що зустріч завершилася, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела у делегації.

Зустріч представників України та США у Маямі — що відомо

Ці перемовини є частиною зусиль США досягти мирної угоди між Росією та Україною. Після представлення Штатами свого "мирного плану", відбулася низка консультацій з Україною та Європою, майбутню угоду вдалося підкорегувати та зробити більш прийнятною для України, але остаточного документа виробити не вдалося.

Проте президент США Дональд Трамп відправив на переговори до Москви двох своїх найвідоміших дипломатів. Колишній діловий партнер та зять Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф зустрілися з главою РФ Володимиром Путіним 2 грудня.

Переговори тривали майже п'ять годин, російська сторона назвала їх "конструктивними". Однак США скасували зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та представниками країн ЄС, яку було заплановано.

Натомість українську делегацію за кілька днів запросили до Вашингтону. Цю зустріч анонсував Зеленський.

Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа, — сказав президент

Він додав, що переговори щодо майбутньої мирної угоди відбуваються "доволі результативно". Зеленський висловив сподівання, що й надалі буде так. За даними ЗМІ, Умеров і Гнатов у Майамі мали зустрітися з Кушнером та Віткоффом.

Як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найбільшим розчаруванням на цій посаді для нього стала невдача зусиль щодо досягнення угоди про припинення війни Росії проти України. Проте він зберігає оптимізм щодо перспектив зупинити війну Росії проти України та навіть назвав термін, коли можна чекати хороших новин.