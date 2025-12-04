Депутати заклали собі "антикорупційну заначку": додатковим виплатам з бюджету знайшли цікаве пояснення

Народні обранці офіційно отримуватимуть до 200 тис. грн

Народний депутат України Руслан Горбенко назвав підвищення додаткових виплат нардепам до 200 тисяч у Держбюджеті на 2026 рік "антикорупційною правкою".

Таку думку він висловив в ефірі YouTube-каналу "Суперпозиція". За словами парламентаря, додаткові гроші допоможуть жити чесно тим, хто цього хоче.

"Я згоден з Мар’яною (Безуглою – ред.), що це така, я б відверто сказав, антикорупційна правка. Так. Коли ми говоримо, що депутати шукають щось десь, за якими вже відкрито кримінальні справи, може їм чогось не вистачає", – сказав Горбенко.

Він додав, що доплата збільшить можливості народних обранців, які допомагають людям у своїх округах, використовуючи власні кошти. Деякі з них донатять військовим підрозділам усього округу, де працюють.

"Ну, і те, що сказала Мар’яна: ті, хто не бажає давати цю допомогу, а хоче жити чесно, то це точно така антикорупційна правка", — пояснив Горбенко.

Правка до бюджету щодо збільшення доплат

В ухваленому Верховною Радою 3 грудня документі є пункт про відшкодування народним депутатам України видатків, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, у розмірі трьох місячних заробітних плат народного депутата України. Ці виплати не підлягають оподаткуванню.

Дослівно текст звучить так:

8. Законопроєкт доповнити новою статтею 55 такого змісту:

"Стаття 55. Установити, що в 2026 році народному депутату України відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі трьох місячних заробітних плат народного депутата України, що не підлягають оподаткуванню".

Водночас пункт 3 розділу "Прикінцеві положення" законопроєкту щодо зупинення на 2026 рік дії окремих законодавчих норм доповнити новим абзацом такого змісту:

"частини четвертої статті 32 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) в частині розміру відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень".

Раніше ця виплата становила одну місячну заробітну плату. Таким чином, сума виплат разом із зарплатою збільшилася вдвічі.

