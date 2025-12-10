"Треба звикати до цієї риторики": експерт пояснив, що стоїть за заявами Трампа про Україну

Адміністрація США тисне на Україну, але риторика Трампа не є новою

У недавньому інтерв’ю президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна "блокує" мирний план і має погодитись на умови завершення війни, які просувають Штати. Ці слова пролунали вже не вперше та можуть свідчити про посилення тиску адміністрації чинного голови США на Київ.

Про те, як сприймати такі заяви та якими можуть бути наслідки для України, "Телеграф" поговорив із головою Інституту американістики Владиславом Фарапоновим.

За словами експерта, інтерв’ю Трампа не варто розглядати як щось несподіване. Він пояснює, що ця риторика логічно продовжує попередні висловлювання американського президента, його радника Віткоффа та інших представників адміністрації, які демонструють неповне розуміння українського контексту.

Трамп не любить вдаватися до деталей. Для нього це виглядає так, що Зеленський був президентом за його першої каденції, пройшов термін Байдена, ось уже рік другого терміну Трампа, а в Україні при владі досі Зеленський Владислав Фарапонов

Фарапонов зазначає, що таке сприйняття української влади формує хибне уявлення Трампа про внутрішню політику Києва та додає елемент "російського наративу" до американської дискусії.

"І, звичайно, це російська історія, думаю, що росіяни у своїх контактах з Віткоффом не шкодували часу, щоб сказати, що вибори також мають бути, це частина врегулювання. Тому, думаю, це має бути звичною історією для нас. І навряд чи її треба сприймати якось персонально та несподівано", — вважає експерт.

На думку експерта, бажання Трампа якнайшвидше завершити війну — не новина і не сигнал про зміну американської політики щодо України.

"Йому не так важливо за чий рахунок, або за рахунок чого це буде, аби це тільки працювало. Тому, власне, він так і ставиться до цього. Тому, знову-таки, не думаю, що цим заявам варто дивуватися. І я б не сприймав їх як якийсь фінальний тиск у переговорах або тиск на фінальному етапі", — сказав він.

