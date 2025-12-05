"Постійне розчарування": Венс відреагував на переговори щодо "мирної угоди" по Україні

Команда Трампа була впевнена, що досягти зупинки війни у Східній Європі буде простіше, ніж на Близькому Сході

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що стало його найбільшим розчаруванням на цій посаді. Це — невдача зусиль щодо досягнення угоди про припинення війни Росії проти України.

Що треба знати:

Триває складний дипломатичний процес досягнення угоди про зупинку війни між Україною та РФ

Те, що на це потрібно стільки зусиль, стало несподіванкою та розчаруванням для багатьох у команді Трампа

Венс залишається оптимістом в цьому питанні та чекає на хороші новини у наступні кілька тижнів

Про це Венс сказав в інтерв'ю NBC News. Він зазначив, що ані він, ані інші представники команди президента США Дональда Трампа не очікували, що зупинити війну в Україні буде так важко.

Ця російсько-українська справа була джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому … Я думаю, що ми справді вважали, – і ви чули, як президент говорив це мільйон разів, – що це буде найлегша війна для вирішення. І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав вам, що ви збожеволіли, Джей Ді Венс

Венс залишається оптимістом щодо зупинки війни

Водночас, за словами віцепрезидента, він зберігає оптимізм щодо перспектив зупинити війну Росії проти України. Він навіть окреслив термін, коли можна чекати хороших новин.

Зеленський та Ді Венс у Білому домі

Я справді вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ми ще не зовсім дійшли до фінішу. Я думаю, що є надія – сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів у цьому напрямку будуть хороші новини, — резюмував Джей Ді Венс

