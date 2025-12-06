Рус

Нова безпекова стратегія США загрожує Україні? Як можуть змінитися відносини Вашингтона та Москви

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександр Мережко Новина оновлена 06 грудня 2025, 16:26
Олександр Мережко. Фото Колаж "Телеграфу"

У США існує дві концепції взаємин з Росією, і поки що невідомо, яку вибере президент Дональд Трамп

Одним з пріоритетів у новій Стратегії безпеки США є "відновлення стратегічної стабільності з Росією". Ця теза викликає серйозні побоювання як в Україні, так і Європі.

Спроби США нормалізувати відносини з РФ можуть негативно позначитися на безпеці в Європі. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат України від партії "Слуга народу", голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Зараз, можливо, США переключаються на іншу велику стратегію — стримування Китайської Народної Республіки. Треба розглядати відносини між США та Росією в контексті відносин важливіших для США, на жаль, між Штатами та Китаєм", — сказав Мережко.

Він зазначив, що "стратегічна стабільність" – насправді незрозуміле і дуже абстрактне поняття. У ньому може бути закладена "якась спільна ідея", але не більше.

"Американці самі до кінця не знають, що робити з Росією. З одного боку, під стабільністю може матися на увазі, щоб Росія не загрожувала країнам НАТО і Європи, а також мінімізувати ризики нової агресії з боку Росії проти інших держав. Можливо, саме це закладається у формулювання "стратегічна стабільність". Можливо, це свідомо абстрактна конструкція, покликана не засмутити, не нервувати Путіна", – наголосив нардеп.

Олександр Мережко
Олександр Мережко

Він також зазначив, що сам термін "стратегічна стабільність" звучить значно м’якше, ніж "стримування". Оскільки поняття "стримування" могло бути сприйняте у світі, як дотримання логіки Холодної війни.

"Самі американці не мають чіткої відповіді, що стоїть за поняттям стратегічної стабільності. У кращому разі йдеться про збереження статус-кво. Але постає питання: який статус-кво можливий, якщо Росія зараз знищує Україну? Якою може бути стратегічна стабільність у такій ситуації?", — додав нардеп.

За його словами, у США існують дві основні концепції, і невідомо, яку обере президент Трамп. Але він, мабуть, тяжіє до другої.

"Перша концепція сформувалася ще за Байдена. Вона виходить з того, що світ поділений на вільний демократичний світ і світ авторитаризму. Взаємодія між ними нагадує логіку Холодної війни та стратегію стримування. Це класичне бачення", — розповів Мережко.

Нардеп наголосив, що друга концепція, до якої може схилятися Дональд Трамп, можна умовно назвати "світом великих держав". І йдеться не просто про потужні держави, а про світ "сильних лідерів".

Олександр Мережко
Олександр Мережко

"Такими Трамп вважає, наприклад, Сі Цзіньпіна і з певних причин Путіна. Якщо Трамп обере саме цю стратегію, тоді виникає небезпека переходу до логіки "визнання сфер впливу". У такій моделі великі лідери домовляються між собою про те, хто за що відповідає", — сказав Мережко.

За його словами, саме в цьому є серйозна загроза для України. Глава Кремля все ще має вплив у різних частинах світу, через військово-промисловий комплекс, ПВК "Вагнер", зв’язки з Венесуелою та ін.

"Це створює спокусу для Трампа погодитися на взаємне невтручання: США отримують Венесуелу як сферу впливу, а Росія — Україну. І ось у цьому основна небезпека. Водночас існує важливий чинник: навіть якщо Трамп був би готовий погодитися на такий обмін, ні Україна, ні Європа цього не сприймуть", — запевнив Мережко.

Теги:
#США #Росія #Війна #Безпека #Стратегія #Олександр Мережко