Нова безпекова стратегія США загрожує Україні? Як можуть змінитися відносини Вашингтона та Москви

У США існує дві концепції взаємин з Росією, і поки що невідомо, яку вибере президент Дональд Трамп

Одним з пріоритетів у новій Стратегії безпеки США є "відновлення стратегічної стабільності з Росією". Ця теза викликає серйозні побоювання як в Україні, так і Європі.

Спроби США нормалізувати відносини з РФ можуть негативно позначитися на безпеці в Європі. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат України від партії "Слуга народу", голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Зараз, можливо, США переключаються на іншу велику стратегію — стримування Китайської Народної Республіки. Треба розглядати відносини між США та Росією в контексті відносин важливіших для США, на жаль, між Штатами та Китаєм", — сказав Мережко.

Він зазначив, що "стратегічна стабільність" – насправді незрозуміле і дуже абстрактне поняття. У ньому може бути закладена "якась спільна ідея", але не більше.

"Американці самі до кінця не знають, що робити з Росією. З одного боку, під стабільністю може матися на увазі, щоб Росія не загрожувала країнам НАТО і Європи, а також мінімізувати ризики нової агресії з боку Росії проти інших держав. Можливо, саме це закладається у формулювання "стратегічна стабільність". Можливо, це свідомо абстрактна конструкція, покликана не засмутити, не нервувати Путіна", – наголосив нардеп.

Олександр Мережко

Він також зазначив, що сам термін "стратегічна стабільність" звучить значно м’якше, ніж "стримування". Оскільки поняття "стримування" могло бути сприйняте у світі, як дотримання логіки Холодної війни.

"Самі американці не мають чіткої відповіді, що стоїть за поняттям стратегічної стабільності. У кращому разі йдеться про збереження статус-кво. Але постає питання: який статус-кво можливий, якщо Росія зараз знищує Україну? Якою може бути стратегічна стабільність у такій ситуації?", — додав нардеп.

За його словами, у США існують дві основні концепції, і невідомо, яку обере президент Трамп. Але він, мабуть, тяжіє до другої.

"Перша концепція сформувалася ще за Байдена. Вона виходить з того, що світ поділений на вільний демократичний світ і світ авторитаризму. Взаємодія між ними нагадує логіку Холодної війни та стратегію стримування. Це класичне бачення", — розповів Мережко.

Нардеп наголосив, що друга концепція, до якої може схилятися Дональд Трамп, можна умовно назвати "світом великих держав". І йдеться не просто про потужні держави, а про світ "сильних лідерів".

Олександр Мережко

"Такими Трамп вважає, наприклад, Сі Цзіньпіна і з певних причин Путіна. Якщо Трамп обере саме цю стратегію, тоді виникає небезпека переходу до логіки "визнання сфер впливу". У такій моделі великі лідери домовляються між собою про те, хто за що відповідає", — сказав Мережко.

За його словами, саме в цьому є серйозна загроза для України. Глава Кремля все ще має вплив у різних частинах світу, через військово-промисловий комплекс, ПВК "Вагнер", зв’язки з Венесуелою та ін.

"Це створює спокусу для Трампа погодитися на взаємне невтручання: США отримують Венесуелу як сферу впливу, а Росія — Україну. І ось у цьому основна небезпека. Водночас існує важливий чинник: навіть якщо Трамп був би готовий погодитися на такий обмін, ні Україна, ні Європа цього не сприймуть", — запевнив Мережко.