Про підказки Віткоффа Кремлю, дедлайн для Києва та здачу українських територій. Головне з нових заяв Трампа

Дипломатична робота триває

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним тільки коли робота над мирною угодою буде на завершальному етапі. Напередодні з'явилася інформація, що Зеленський може зустрітися з Трампом у США вже до кінця листопада.

Що треба знати:

Трамп заявив, що Росія в будь-якому разі забере українські території, що пропонує віддати його "мирний план"

З'явилися деталі телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим, яка доводить, що цей "мирний план" писали в РФ

Дедлайн для Києва (27 листопада) більше не актуальний

Коли Трамп зустрінеться з Зеленським та Путіним

Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або на завершальній стадії, — написав Трамп у truth, виділивши слова "тільки" та "остаточною"

Про дедлайн для України

Крім того, президент США зробив кілька заяв щодо України в ході спілкування з журналістами на борту літака Air Force 1. Зокрема він сказав, що дедлайн для України не актуальний. Раніше ЗМІ писали, що в Білому домі вимагають від Києва підписати мирний план до Дня подяки (27 листопада).

У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться (війна – ред.). І я думаю, що на даний момент всі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей, Дональд Трамп

Про здачу українських територій

Журналіст запитав, чи не вважає Трамп, що від України у першій редакції мирного плану вимагали віддати РФ занадто багато. Трамп заявив, що Росія нібито може отримати бажані українські землі "в будь-якому випадку".

Якщо ви подивитеся, який зараз стан справ, то побачите, що все рухається в одному напрямку. Отже, зрештою, це земля, яку протягом наступних кількох місяців Росія може отримати в будь-якому випадку. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Чи ви хочете щось зробити зараз? Дональд Трамп

Про наступні кроки та вимоги до РФ

Глава США додав, що наступного тижня його спецпредставник Стів Віткофф поїде до Москви для зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним. Трамп заявив, що велика поступка з боку Кремля буде "припинити воювати"

Вони йдуть на поступки (РФ, — ред.) Їхня велика поступка, в тому, що вони припинять воювати і не забиратимуть більше земель, Дональд Трамп

"Мирний план" Трампа писали в Кремлі — злив телефонних розмов

Bloomberg оприлюднив розшифровку телефонної розмови між радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, яка відбулася 14 жовтня. Віткофф давав поради, як Москві краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

В ході 5-хвилинного спілкування Віткофф заявив, що "глибоко поважає Путіна". Він додав, що сказав Трампу, що на його думку, Росія завжди хотіла мирної угоди. Американець порадив, щоб Путін зателефонував Трампу перед візитом до Білого дому президента України Володимира Зеленського.

Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю, — цитує видання слова Віткоффа

Віткоф також порадив Ушакову, щоб Путін в розмові привітав президента США з досягненням мирної угоди щодо Гази. Путін, наголосив спецпосланець Трампа, має сказати, що Росія її підтримала і що він поважає президента США як людину миру. Варто зазначити, що телефонна розмова Трампа та Путіна дійсно відбулася 16 жовтня, за два дні після розмови Віткоффа й Ушакова.

Віткофф та Ушаков обговорювали "мирну угоду"

Співрозмовники також обговорювали майбутню "мирну угоду". Побажання РФ з'явилися в "мирному плані" США з 28 пунктів.

Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп, — ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди, — казав тоді Віткофф

Також Bloomberg виклало другу розмову, вже між двома росіянами — Юрієм Ушаковим та Кирилом Дмитрієвим, який є економічним радником Путіна. Вона відбулася раніше, ніж описане вище спілкування Ушакова з Віткоффом.

В цій розмові Ушаков та Дмітрієв обговорювали російську версію "мирного плану". Саме її Ушаков потім і запропонував спецпосланцю Трампа.

Мені здається, ось цей документ, просто ми зробимо його нібито в нашій позиції, і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як своє. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні, максимально близько до неї, — казав Дмитрієв Ушакову

Трамп вже висловився про злив розмови Віткоффа з Ушаковим

Журналіст запитав Трампа, чи чув він аудіозапис Bloomberg, де Віткофф навчає росіян, взаємодіяти з ним для досягнення своїх цілей. Президент США сказав, що не чув, але це — звичайна робота переговорника.

Ні, не чув, але це стандартна річ, бо він має "продавати" [ідеї] України Росії. Це робота переговорника. Він має сказати: дивіться, вони хочуть цього, а ви маєте переконати їх у тому — це цілком стандартний формат переговорів. І думаю, він каже те саме Україні, бо кожна сторона має щось віддати, — заявив Трамп

