США розробляють нові санкції проти Росії. Трамп розповів, кого вони торкнуться

Під обмеження попадуть країни, які допомагають Путіну вести війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія готує законопроєкт про нові санкції щодо Росії. Вони стосуватимуться країн, які ведуть бізнес з Москвою.

Що треба знати:

Наприкінці жовтня Трамп перейшов від слів до діла та запровадив перший пакет санкцій проти РФ з того часу, як став президентом

Зараз готується другий пакет, який стосуватиметься країн, що мають бізнес з РФ

Путін вихваляється, що санкції не впливають на економіку РФ, але за оцінками експертів, це не так

Слова Трампа цитує Reuters. За совами американського лідера, вторинні санкції (проти країн, що ведуть торгівлю з РФ) — його ініціатива.

Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, опинялася під дуже суворими санкціями, Дональд Трамп

Президент США не розповів подробиць законопроєкту. Проте він назвав країну, яка може підпасти під нові обмеження.

До цього списку можуть додати Іран, — зазначив Дональд Трамп

Санкції Трампа проти РФ — що відомо

Наприкінці жовтня США запровадила чергові санкції проти РФ за те, що вона продовжує вести війну проти України. Вони стали першими з того часу, як Трамп став президентом.

Обмеження запровадили проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфть" та "Лукойл". Російська біржа одразу відреагувала падінням.

Як повідомляв "Телеграф", невдовзі глава Росії Володимир Путін заявив, що санкції США нібито не матимуть жодного серйозного впливу на російську економіку. При цьому глава Кремля визнав, що вони "серйозні". Дональд Трамп іронічно відповів російському лідеру.