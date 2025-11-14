Трамп передумав? Коли Україна може отримати Tomahawk

Ця ракета має дальність польоту понад 2,5 тисячі км

Україна може отримати американські ракети Tomahawk вже цього року або на початку наступного. США мають понад 4000 далекобійних ракет, Київ просить до 100 "Томагавків".

Що треба знати:

Трамп заявляв, що не змінить свого рішення щодо Tomahawk

Україна не має засобів запуску ракет Tomahawk

"Томагавк" може нести ядерну боєголовку

Як розповів в етері телемарафону Андрій Добрянський — директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки, загалом США мають понад 4 тисячі Tomahawk. Україна ж просить надати 50-100 ракет, що не матиме значного впливу на оборону спроможність Штатів.

"Є ймовірність, що Україна отримає "Томагавки", якщо не наприкінці цього року, то на початку наступного", — каже Добрянський.

За його словами, наразі є оптимістичні прогнози від американських військових експертів. Вони кажуть, що домовленість буде цього року. Якщо не цього, то в першій половині наступного року. Таким чином ймовірність отримання Україною Tomahawk зростає, навіть попри категоричні відкидання цієї ідеї президентом США Дональдом Трампом.

Добрянський також додав, що "Томагавки" України зможе використовувати зараз під час війни проти Росії, але вони відіграватимуть й іншу роль. Адже ці ракети, за заощадливого використання, можуть стати арсеналом Києва, що буде досить потужним сигналом для наступних війни з державою.

Крилаті ракети Tomahawk

Tomahawk – це багатоцільова крилата ракета американської розробки та виробництва. Вважається однією з кращих крилатих ракет світу, оскільки це ідеальна зброя для ураження важливих військових об’єктів, таких як командні пункти, аеродроми та системи ППО. Пройшла низку модифікацій, зараз США використовують ракети типу Block VI (раніше Block V).

Tomahawk

Приблизні характеристики:

тип — дозвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном;

довжина – 5,55 м без бустера;

діаметр – 0,52 м;

вага без прискорювача – близько 1315 кг;

дальність польоту — 1250-2500 км (у різних модифікаціях);

бойова частина — фугасна, ядерна, касетна, вагою, залежно від модифікацій, до 454 кг ;

— фугасна, ядерна, касетна, вагою, залежно від модифікацій, ; системи наведення – інерційна система з корекцією по фото місцевості, GPS та протирадарна ГСН.

точність (залежно від модифікації) від 80 до 5 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що змінить для України завершення шатдауну в США.