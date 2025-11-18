Вступление в ЕС подождет? Вице-премьер Качка пропустил важный форум на фоне обсуждений новой должности
-
-
На форуме обсуждали, как сделать процесс расширения союза более эффективным
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка не приехал на Форум по расширению Европейского союза (ЕС). Хотя он был заявлен как спикер.
Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа" из Брюсселя. По ее словам, в форме принимали участие ряд стран-кандидатов на вступление в союз.
Что нужно знать:
- 18 ноября в Брюсселе прошел Форум по расширению ЕС
- Форум возглавила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос
- Украинский представитель Качка не явился на событие
По словам корреспондентки "Телеграфа", на форуме присутствовали высокопоставленные представители других стран-кандидатов: Молдовы, Черногории, Албании на уровне премьеров и министров. Однако украинского чиновника Тараса Качки нет, хотя он был заявлен как спикер.
Интересно, что действующего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины якобы могут назначить министром юстиции. Об этом говорит нардеп Ярослав Железняк и источник "Украинской правды".
"Перечень потенциальных кандидатов такой же: Минэнерго — Жупанин, Герус, Корецкий; МинЮст — Мудрая, Качка, Маслов", — пишет депутат.
Что известно о Тарасе Утке
Тарас Андреевич Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с 17 июля 2025 года. В 2019-2025 годах — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, с 2021 года — министра экономики.
Качка имеет образование в специальностях "Право" и "Государственное управление". В 2011 году Тарас Качка возглавил Департамент международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
