Вступление в ЕС подождет? Вице-премьер Качка пропустил важный форум на фоне обсуждений новой должности

На форуме обсуждали, как сделать процесс расширения союза более эффективным

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка не приехал на Форум по расширению Европейского союза (ЕС). Хотя он был заявлен как спикер.

Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа" из Брюсселя. По ее словам, в форме принимали участие ряд стран-кандидатов на вступление в союз.

По словам корреспондентки "Телеграфа", на форуме присутствовали высокопоставленные представители других стран-кандидатов: Молдовы, Черногории, Албании на уровне премьеров и министров. Однако украинского чиновника Тараса Качки нет, хотя он был заявлен как спикер.

Интересно, что действующего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины якобы могут назначить министром юстиции. Об этом говорит нардеп Ярослав Железняк и источник "Украинской правды".

"Перечень потенциальных кандидатов такой же: Минэнерго — Жупанин, Герус, Корецкий; МинЮст — Мудрая, Качка, Маслов", — пишет депутат.

Что известно о Тарасе Утке

Тарас Андреевич Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с 17 июля 2025 года. В 2019-2025 годах — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, с 2021 года — министра экономики.

Качка имеет образование в специальностях "Право" и "Государственное управление". В 2011 году Тарас Качка возглавил Департамент международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

