Орбан летить до США. Чого угорський прем'єр хоче від зустрічі з Трампом

Орбан знову за своє: угорський прем’єр їде до Білого дому, щоб проштовхнути саміт Трампа і Путіна

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан знову намагається грати роль "миротворця", просуваючи ідею зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна нібито для мирного врегулювання війни в Україні. Проте справжня мета його візиту до Вашингтона 7 листопада — домогтися політичних бонусів перед виборами в Угорщині та послабити американські санкції проти російської нафти. Орбан хоче, щоб Угорщину внесли до країн, яких виключили з санкційного списку.

Мирні ініціативи Орбана

Як пише The Guardian, Орбан все ще хоче провести саміт у Будапешті й паралельно під час візиту у п'ятницю спробує досягти власних цілей. Дорогою до Вашингтона, Орбан зробив гучну заяву, що зустріч в Будапешті може відбутися ледь не найближчими днями.

У переговорах між США та Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо їх буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, і звідти, залежно від домовленості сторін, може бути домовлено про припинення вогню та встановлення миру Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини

Навіщо Орбан їде до США насправді

Експерти зазначають, що справжній пріоритет Орбана — не мирні ініціативи, а внутрішня політика. Перед парламентськими виборами він прагне запросити та "привезти" Трампа до Угорщини, щоб посилити власний образ "глобального державника" та мобілізувати консервативний електорат. Політичні аналітики наголошують: такий візит став би для Орбана колосальною підтримкою — особливо з огляду на появу сильного опозиційного лідера.

Угорщина хоче позбутись санкцій

Орбан і його оточення навіть не приховують намірів: Угорщина хоче отримати звільнення від американських санкцій, щоб і надалі стабільно купувати російську нафту та газ. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в коментарях The Guardian прямо назвав повний енергетичний розрив із Росією "мрією".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Водночас США очікували від європейських країн розриву з російською енергетикою. На думку європейських дипломатів Угорщина й Словаччина ніколи не збиралися обривати ці зв’язки, а значить, Білому дому доведеться вирішувати цей конфлікт інтересів.

Невмируща ідея саміту в Будапешті

Попередня спроба організувати зустріч Трампа та Путіна в Будапешті провалилися після жорсткої позиції російського МЗС у переговорах із США. Водночас за оцінками західних спостерігачів, Орбан продовжить тиснути на цю тему — він намагається "заробити очки" перед виборами та прагне бути "посередником". Зазначимо, українська сторона проведення саміту саме в Угорщині не схвалювала, президент Володимир Зеленський зазначав, що є кращі майданчики для переговорів.

Віктор Орбан та Володимир Путін

Стосунки України та Угорщини

Офіційна Угорщина і зокрема прем'єр-міністр Орбан відомі своєю підтримкою Росії. Саме ця країна системно блокує або затримує європейські рішення щодо підтримки України, а Орбан вважається найвідвертішим союзником Кремля всередині ЄС.

Про зловживання Угорщини детальніше за посиланням: Вето Орбана не зупиняє процес вступу України до ЄС, — інтерв’ю з міністеркою у європейських справах Данії

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віктор Орбан неодноразово виступав з антиукраїнськими заявами, зокрема йому не подобається те, що Європа допомагає Україні фінансово. Однак причина напруження є й в тому, що ця країна-сусідка України має свої інтереси в Закарпатті. У вересні дрони розвідники з Угорщини зайшли в повітряний простір України, ймовірно з метою розвідки промислового потенціалу.